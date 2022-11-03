Abdullah Avcı'dan sürpriz hamleler! Trabzonspor-Ferencvaros maçında ilk 11'ler açıklandı - Son Dakika
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Abdullah Avcı'dan sürpriz hamleler! Trabzonspor-Ferencvaros maçında ilk 11'ler açıklandı

03.11.2022 19:36
Abdullah Avcı'dan sürpriz hamleler! Trabzonspor-Ferencvaros maçında ilk 11'ler açıklandı

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. maçında temsilcimiz Trabzonspor, sahasında Ferencvaros'u konuk ediyor. Saat 20.45'de başlayacak karşılaşmada Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın oyuncu tercihleri dikkat çekti.

Trabzonspor ile Ferencvaros, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. maçında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor. Grupta 3. sırada bulunan temsilcimiz,7 puanla 2. sırada bulunan ve son maçta sahasında Kızılyıldız ile karşılaşacak Monaco'nun önüne geçerek bir tur biletini almak istiyor.

EKSİKLER

Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat edilen Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda olamayacak. Ferencvaros'ta Civic, Traore, Gojak ve Auzqui'nin sakatlıkları sürüyor, Besic ise cezalı. Boli'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Umut Bozok

Ferencvaros: Dibusz, Wingo, S. Mmaee, Knoester, Paszka, Esiti, Laidouni, Zachariassen, Vecsei, Nguen, R. Mmaee

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Son Dakika Spor Abdullah Avcı'dan sürpriz hamleler! Trabzonspor-Ferencvaros maçında ilk 11'ler açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Abdullah Avcı'dan sürpriz hamleler! Trabzonspor-Ferencvaros maçında ilk 11'ler açıklandı - Son Dakika
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