Abdullah Avcı'dan sürpriz hamleler! Trabzonspor-Ferencvaros maçında ilk 11'ler açıklandı

Trabzonspor ile Ferencvaros, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. maçında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor. Grupta 3. sırada bulunan temsilcimiz,7 puanla 2. sırada bulunan ve son maçta sahasında Kızılyıldız ile karşılaşacak Monaco'nun önüne geçerek bir tur biletini almak istiyor.
Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat edilen Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda olamayacak. Ferencvaros'ta Civic, Traore, Gojak ve Auzqui'nin sakatlıkları sürüyor, Besic ise cezalı. Boli'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Umut Bozok
Ferencvaros: Dibusz, Wingo, S. Mmaee, Knoester, Paszka, Esiti, Laidouni, Zachariassen, Vecsei, Nguen, R. Mmaee
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