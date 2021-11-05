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UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta tamamlandı - Son Dakika

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta tamamlandı

05.11.2021 01:50
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta oynanan maçlarla sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta oynanan maçlarla sona erdi. Fenerbahçe, Royal Antwerp'i deplasmanda 3-0 mağlup ederken, Galatasaray ise evinde Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam A, B, C, D, E, F, G ve H gruplarında 16 karşılaşma oynandı.

Temsilcilerimizden Galatasaray, E Grubu'nda Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalırken, Olimpik Marsilya ile Lazio sahadan 2-2'lik skorla ayrıldı. Bu sonuçların ardından sarı-kırmızılı ekip 8 puanla liderliğini korurken, Lazio 5 puanla ikinci, Marsilya 4 puanla üçüncü, Lokomotiv Moskova da 2 puanla son sırada yer aldı.

D Grubu'nda Fenerbahçe ise Royal Antwerp deplasmanından 3-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından D Grubu'nda Eintracht Frankfurt 10 puanla lider, Olympiakos 6 puanla ikinci, Fenerbahçe 5 puanla üçüncü, Royal Antwerp 1 puanla son sırada kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Brondby (Danimarka) - Rangers (İskoçya): 1-1

Olimpik Lyon (Fransa) - Sparta Prag (Çekya): 3-0

B Grubu

Real Sociedad (İspanya) - Sturm Graz (Avusturya): 1-1

Monaco (Fransa) - PSV (Hollanda): 0-0

C Grubu

Leicester City (İngiltere) - Spartak Moskova (Rusya): 1-1

Legia Varşova (Polonya) - Napoli (İtalya): 1-4

D Grubu

Olympiakos (Yunanistan) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-2

Antwerp (Belçika) - Fenerbahçe: 0-3

E Grubu

Galatasaray - Lokomotiv Moskova (Rusya): 1-1

Olimpik Marsilya (Fransa) - Lazio (İtalya): 2-2

F Grubu

Kızılyıldız (Sırbistan) - Midtjylland (Danimarka): 0-1

Braga (Portekiz) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-2

G Grubu

Ferencvaros (Macaristan) - Celtic (İskoçya): 2-3

Bayer Leverkusen (Almanya) - Real Betis (İspanya): 4-0

H Grubu

Genk (Belçika) - West Ham United (İngiltere): 2-2

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Rapid Wien (Avusturya): 3-1 - İSTANBUL

Lokomotiv Moskova, Galatasaray, Fenerbahçe, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta tamamlandı - Son Dakika Spor


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