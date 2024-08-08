UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, Rapid Wien'e 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, Rapid Wien'e 1-0 mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi\'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, Rapid Wien\'e 1-0 mağlup oldu

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında konuk ettiği Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e 1-0 mağlup oldu. Tur atlayan tarafı belirleyecek rövanş maçı 15 Ağustos Perşembe günü Viyana'da oynanacak.

08.08.2024 21:43
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Rapid Wien'i konuk etti. Bordo-mavililer, taraftarı önünde rakibine 1-0 yenilerek tur şansını deplasmana bıraktı.

SAVIC İLK KEZ FORMAYI GİYDİ

Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, Atletico Madrid'den transfer edilen tecrübeli savunmacı Stefan Savic'e bu karşılaşmada ilk 11'de şansı verdi. 33 yaşındaki stoper, böylelikle Trabzonspor formasını ilk kez sırtına geçirmiş ve taraftarların önüne çıkmış oldu.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, Rapid Wien'e 1-0 mağlup oldu

GRGIC, RAPID WIEN'E AVANTAJI GETİRDİ

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın tek golü Rapid Wien'den geldi. Konuk takım, 67. dakikada Lukas Grgic'in kafa golüyle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Avusturya temsilcisi, sahasında oynayacağı rövanş maçı öncesinde avantajı cebine koydu.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, Rapid Wien'e 1-0 mağlup oldu

RÖVANŞ NE ZAMAN?

Papara Park'taki ilk maçı 1-0 kaybederek avantajı rakibine kaptıran Karadeniz ekibi, bu müsabakanın rövanşını 15 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da Viyana'da oynayacak. Temsilcimiz, rakibini elemesi halinde play-off turunda Braga (Portekiz)-Servette (İsviçre) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, Rapid Wien'e 1-0 mağlup oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • kadir karataş: Abdullah favcı boş bir teknik direktör, avrupada 100 maça çıksa 3 tane kazanır ancak. 48 4 Yanıtla
  • Cihan Kışla: spiker Gs li herlade her pozisyon da faul bekliyor hakemi iyi yönetiminden dolayı tebrik ediyorum! 16 26 Yanıtla
    Talat Yelbuz: He he işine öyle geldi demi 0 0
  • Osman Gökalp: Ülkemizi rezil ettiler 33 6 Yanıtla
  • Mhmt Ayr: rakip ciddi olunca Trabzon sporun ne lige nede Avrupa ya hazir olmadığı ortada Abdullah hoca nin zaten Avrupa da esamesi yok 36 0 Yanıtla
  • GARİP DERVİŞ: taraftarın beğenmediği Lustran oyundan çıkınca orta saha çöktü. Bizim taraftar ukela arkadaş. 19 1 Yanıtla
  • Haluk Akkaya: Ülkem adına üzücü bi durum inşallah ikinci maça kadar toparlanır turu kaparlar ?? 15 1 Yanıtla
  • murat atmaca: şampiyon olduğumuz senede söyledim şimdi de söylüyorum ,,gram keyif vermeyen bir oyun ve sistem ..wkamayanin forvete ne işi var ,,anlat hocam 9 0 Yanıtla
  • Mehmet Ali Alkan: Trabzon seyircisi maçı kuzu gibi izledi. Adamlar tur için avantajlı skoru alıp gittiler. Ülke puanı için üzüldüm. İnşallah bu taraftar ligde kaybettiği maçlar için saha içine atlamaz. 7 1 Yanıtla
  • Bhdr Zcvlkov: mevzu trabzon olunca . keyif aldım 5 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, Rapid Wien'e 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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