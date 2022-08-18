Jorge Jesus, yeni transfere forma verdi! Austria Wien-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti - Son Dakika
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Jorge Jesus, yeni transfere forma verdi! Austria Wien-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti

18.08.2022 21:05
Jorge Jesus, yeni transfere forma verdi! Austria Wien-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda Austria Wien'e misafir oluyor. Saat 22.00'de başlayacak maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli olurken teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin yeni transferi Alioski'ye ilk kez forma şansı verdi.

Austria Wien ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Generali Arena'da karşı karşıya geliyor. Temsilcimizin bu karşılaşma öncesi tek hedefi, ilk maçta avantajı cebine koyarak İstanbul'a dönmek.

EMRE MOR VE BRUMA YOK

Sarı-lacivertli ekipte cezalı Emre Mor ve sakatlığı bulunan Bruma kadroda yer almadı. Bruma'nın yerine Filip Novak kadroya dahil edildi.

10 İSİM UEFA KADROSUNDA YOK

Fenerbahçe, kadrosunda bulunan 11 futbolcuyu çeşitli nedenlerle UEFA kadrosuna bildirmedi. Sarı-lacivertlilerde Nazım Sangare, Serdar Aziz, Joao Pedro, Marcel Tisserand, Steven Caulker, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Mergim Berisha, Tiago Çukur, Burak Kapacak kadroda yer almadı.

İŞTE İLK 11'LER

Austria Wien: Früchtl, Galvao, Huskovic, Mühl, Wustinger, Braunöder, Ranftl, Fischer, Fitz, Martins, Koumetio

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Lemos, Szalai, Luan Peres, Crespo, İsmail Yüksek, Alioski, Rossi, King, Serdar Dursun

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Son Dakika Spor Jorge Jesus, yeni transfere forma verdi! Austria Wien-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jorge Jesus, yeni transfere forma verdi! Austria Wien-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti - Son Dakika
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