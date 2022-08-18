Jorge Jesus, yeni transfere forma verdi! Austria Wien-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti

Austria Wien ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Generali Arena'da karşı karşıya geliyor. Temsilcimizin bu karşılaşma öncesi tek hedefi, ilk maçta avantajı cebine koyarak İstanbul'a dönmek.
Sarı-lacivertli ekipte cezalı Emre Mor ve sakatlığı bulunan Bruma kadroda yer almadı. Bruma'nın yerine Filip Novak kadroya dahil edildi.
Fenerbahçe, kadrosunda bulunan 11 futbolcuyu çeşitli nedenlerle UEFA kadrosuna bildirmedi. Sarı-lacivertlilerde Nazım Sangare, Serdar Aziz, Joao Pedro, Marcel Tisserand, Steven Caulker, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Mergim Berisha, Tiago Çukur, Burak Kapacak kadroda yer almadı.
Austria Wien: Früchtl, Galvao, Huskovic, Mühl, Wustinger, Braunöder, Ranftl, Fischer, Fitz, Martins, Koumetio
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Lemos, Szalai, Luan Peres, Crespo, İsmail Yüksek, Alioski, Rossi, King, Serdar Dursun
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