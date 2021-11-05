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UEFA Avrupa Ligi: Royal Antwerp: 0 Fenerbahçe: 3 (İlk yarı) - Son Dakika

UEFA Avrupa Ligi: Royal Antwerp: 0 Fenerbahçe: 3 (İlk yarı)

05.11.2021 00:57
UEFA Avrupa Ligi: Royal Antwerp: 0 Fenerbahçe: 3 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp ile karşılaşıyor.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada İrfan Can'ın pasında Mert Hakan ceza yayı üzerinden sert bir vuruşla topu filelere gönderdi. 0-2

16. dakikada Berisha'nın pasıyla topla buluşan Meyer'in ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

18. dakikada sol kanattan Sosa'nın köşe atışında ceza sahası içinde Berisha'nın volesinde kaleci topu kontrol etti.

29. dakikada Fenerbahçe şık paslarla ceza sahasına sokuldu. Ceza sahası sağ kanattan Mert Hakan'ın arka direğe ortasında Berisha şık bir voleyle topu ağlara filelere yolladı. 0-3

36. dakikada sağ kanattan Sosa'nın köşe atışında ceza sahası içinde Kim Min-Jae'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

41. dakikada ceza sahası içi sağ tarafta topla buluşan Ferdi'nin arka direğe ortasında bomboş durumda Osayi-Samuel'in şutunda kaleci Butez gole izin vermedi.

Stat: Bosuil

Hakemler: Irfan Peljto xx, Senad Ibrisimbegovic xx, Davor Beljo xx

Royal Antwerp: Butez x, de Laet x, Bataille x, Dinis Almeida x, Vines x, Verstraete x, Alhassan Yusuf x, Gerkens x, Benson x, Fischer x, Frey x

Yedekler: de Wolf, Björn Engels, Dorian Dessoleil, Koji Miyoshi, Pierre Dwomoh, Johannes Eggestein, Balikwisha, Samatta

Teknik Direktör: Brian Priske

Fenerbahçe: Berke xx, Tisserand xx, Kim Min-Jae xxx, Novak xxx, Osayi-Samuel xx, Sosa xxx, Mert Hakan xxx, Ferdi xxx, İrfan Can xxx, Meyer xxx, Berisha xxx

Yedekler: Ertuğrul, Sangare, Attila Szalai, Bartu Kulbilge, Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Zajc, Rossi, Arda Kurtulan

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Goller: Mert Hakan (dk. 8), Meyer (dk. 16), Berisha (dk. 29) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: İrfan Can (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Fenerbahçe, Belçika, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi: Royal Antwerp: 0 Fenerbahçe: 3 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi: Royal Antwerp: 0 Fenerbahçe: 3 (İlk yarı) - Son Dakika
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