UEFA Avrupa Ligi Simülasyonu: İlk 5\'te Tek Türk Takımı Galatasaray

Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde her takımın oynayacağı 8 maçlık ilk etabın ardından oluşacak sıralamayı simüle etti. Oluşan tabloya göre ilk 5'te tek Türk takımı yer aldı.
İşte tabloya göre Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sıralamadaki yeri ve ilk 8 şansı:
Toplam 36 takım lig aşamasına katılacak. Bu turdan başlayan 13 takım, 2024-25 UEFA Avrupa Ligi eleme ve play-off turlarını kazanan 12 takım ve 2024-25 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme ve play-off turlarıdan elenen 11 takım olacak.
Lig aşamasında takımlar, 2024 UEFA takım katsayıları'na göre 1-9, 10-18, 19-27 ve 28-36 sıralar olmak üzere 4 torbaya ayrılacak.
Her takım, her torbadan kura ile belirlenen 2 takım ile biri iç sahada biri deplasmanda olmak üzere toplam 8 farklı takımla 4'ünü iç sahada 4'ünü deplasmanda olmak üzere 8 maç oynayacak.
Lig aşamasında aynı ülke takımları birbiriyle karşılaşamayacak.
Lig aşaması sonunda oluşan puan tablosuna göre, ilk 8 sıradaki takım son 16 turuna 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım eleme aşaması play-off turuna yükselirken son 12 sıradaki takımlar elenecek.
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