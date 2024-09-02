UEFA Avrupa Ligi Simülasyonu: İlk 5'te Tek Türk Takımı Galatasaray - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi Simülasyonu: İlk 5'te Tek Türk Takımı Galatasaray

UEFA Avrupa Ligi Simülasyonu: İlk 5\'te Tek Türk Takımı Galatasaray

Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde takımların 8 maçlık ilk etabını simüle etti. Oluşan sıralamada Galatasaray, %41 ihtimalle 5. sırada yer alarak ilk 5'te tek Türk takımı oldu. Fenerbahçe 18. (%21) ve Beşiktaş 32. (%5) sırada yer aldı.

02.09.2024 15:41
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Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde her takımın oynayacağı 8 maçlık ilk etabın ardından oluşacak sıralamayı simüle etti. Oluşan tabloya göre ilk 5'te tek Türk takımı yer aldı.

İLK 5'TE TEK TÜRK TAKIMI VAR

İşte tabloya göre Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sıralamadaki yeri ve ilk 8 şansı:

SIRALAMANIN TAMAMI

UEFA Avrupa Ligi simüle edildi! İlk 5'te tek Türk takımı var

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE YENİ FORMAT

Toplam 36 takım lig aşamasına katılacak. Bu turdan başlayan 13 takım, 2024-25 UEFA Avrupa Ligi eleme ve play-off turlarını kazanan 12 takım ve 2024-25 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme ve play-off turlarıdan elenen 11 takım olacak.

Lig aşamasında takımlar, 2024 UEFA takım katsayıları'na göre 1-9, 10-18, 19-27 ve 28-36 sıralar olmak üzere 4 torbaya ayrılacak.

Her takım, her torbadan kura ile belirlenen 2 takım ile biri iç sahada biri deplasmanda olmak üzere toplam 8 farklı takımla 4'ünü iç sahada 4'ünü deplasmanda olmak üzere 8 maç oynayacak.

Lig aşamasında aynı ülke takımları birbiriyle karşılaşamayacak.

Lig aşaması sonunda oluşan puan tablosuna göre, ilk 8 sıradaki takım son 16 turuna 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım eleme aşaması play-off turuna yükselirken son 12 sıradaki takımlar elenecek.

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Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi Simülasyonu: İlk 5'te Tek Türk Takımı Galatasaray - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ender Kervancıoğlu: Galatasarayın, beşiktaş ve fenerbahçenin seviyesine düşmesi zaten camiamız için üzücü. Galatasaray Avrupa liginde oynuyorsa beşiktaşla fener konferans liginde oynamalı. 14 27 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Herkes sırasını bilecek 11 19 Yanıtla
  • mehmet: Gs nin avrupa adı kaldı fatih terim olsa Gs guruplara kalırdı ve tarih yazardı yönetim bjk den 5 gol yedikten sonra okanı gönderip terimi almaları lazımdı 5 18 Yanıtla
  • Mehmet Ekinci: Galatasarayı anarken tarihine bak fenev ve 8eşiktaş gibi mi.. 4 7 Yanıtla
  • Levent Tasdelen: Galatasaray'ın fenev ve 8taşla aynı klasmana düşmesi Cimbom için utanç verici 2 3 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: Ferhatın boş yorumu işin geldik 4 1 Yanıtla
  • Yakup Üçüncü: Ferhat nerdesin?yetişş 0 0 Yanıtla
  • Fehmi Kaya: Ferhat nerdesin nerdesin nerde gözlerim seni arıyor 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi Simülasyonu: İlk 5'te Tek Türk Takımı Galatasaray - Son Dakika
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