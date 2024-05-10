UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde final eşleşmeleri belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde yarı final rövanş maçları sona erdi. Böylelikle 2 dev turnuvanın final eşleşmeleri de belli oldu.

UEFA KONFERANS LİGİ: FIORENTINA-OLYMPIAKOS

İlk yarı final maçta sahasında Club Brugge'u 3-2 mağlup eden Fiorentina, dün oynanan rövanş karşılaşmasında Belçika temsilcisine konuk oldu. Sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan İtalyan ekibi, ilk maçtaki galibiyetin avantajıyla geçen sezon olduğu gibi adını finale yazdırmayı başardı.

Çeyrek finalde Fenerbahçe'yi saf dışı bırakan Olympiakos, yarı finalde büyük bir sürprize imza attı. Yunan ekibi, İngiltere Premier Lig takımını elemeyi başardı. Yarı final ilk maçında deplasmanda İngiliz ekibini 4-2 mağlup etmeyi başaran kırmızı-beyazlılar, rövanş maçını da seyircisi önünde 2-0 kazanarak finalde Fiorentina'nın rakibi oldu.

Olympiakos, 2 maçta Aston Villa kalesine toplamda 6 gol attı. Bu gollerin 5'i eski Hataysporlu Ayoub El Kaabi'den geldi. Bu sezon Yunan temsilcisi ise 46 maça çıkan El Kaabi, 33 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

İtalyan temsilcisi Fiorentina ile Yunan ekibi Olympiakos arasında oynanacak olan UEFA Konferans Ligi final maçı 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ: ATALANTA-BAYER LEVERKUSEN

Yarı finalde Fransız ekibi Marsilya ile eşleşen Atalanta, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini rövanş karşılaşmasında sahasında 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek final biletini aldı.

Tarihi bir sezon geçiren ve mağlubiyet yüzü görmeyen Bayer Leverkusen, unvanını korumaya devam ediyor. Bundesliga'da Bayern Münih hegomonyasını yıkan Alman ekibi, yarı final ilk maçında konuk olduğu Roma'yı 2-0 mağlup etmişti. Sahasındaki rövanş karşılaşmasında ise 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Leverkusen, Benfica'nın 59 yıl önce kırdığı 48 maçlık yenilmezlik serisine ortak olarak ikinci final biletinin sahibi oldu.

İtalyan ekibi Atalanta ile Alman temsilcisi Bayer Leverkusen arasında oynanacak olan UFA Avrupa Ligi final karşılaşması 22 Mayıs'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'de oynanacak.