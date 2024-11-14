UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu - Son Dakika
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Spor

UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu

UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yoğun maç takvimine tepki gösteren futbolculara yanıt verdi. Ceferin, ''''Maç sayısını azaltırsak maaşları da düşürmek zorunda kalacağız. Bunun başka yolu yok. FIFA ve UEFA'ya saldırmak her zaman kolaydır ama çözüm basit. Daha az oynarsanız, daha az para kazanırsınız'' dedi. Rodri ve Upamecano başta olmak üzere birçok futbolcu, çok fazla maç yaptıklarından şikayet etmiş ve grev yapabileceklerini söylemişti.

14.11.2024 23:14
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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yoğun maç takviminden şikayet eden futbolcuların tepkilerine cevap verdi. Ceferin, "Maç sayısını azaltırsak maaşları da düşürmek zorunda kalacağız" diyerek rest çekti.

"MAAŞLARI DÜŞÜRMEK ZORUNDA KALACAĞIZ"

Ceferin yaptığı açıklamada, "Maç sayısını azaltırsak maaşları da düşürmek zorunda kalacağız. Bunun başka yolu yok. FIFA ve UEFA'ya saldırmak her zaman kolaydır ama çözüm basit. Daha az oynarsanız, daha az para kazanırsınız. Şikayet etmesi gerekenler ayda 1000 euro alan fabrika işçileridir" ifadelerini kullandı.

"SADECE REAL MADRID ETKİLENMİYOR"

Açıklamalarına devam eden UEFA Başkanı, "Maç takviminden sadece en üst düzeydeki futbolcular etkilenmiyor. Mesela benim ülkem Slovenya'nın oyuncuları da Real Madrid futbolcuları kadar yoğun maç oynuyor ama 500 kat daha az maaş alıyorlar. Maç sayısının azalması kulüplerin de gelirini azaltır. Profesyonel futbolcular sendikasıyla oturup ne istediklerini görmemiz gerekecek. Maç sayısını azaltırsak maaşları da düşürmek zorunda kalacağız. Başka bir çözüm yok" şeklinde konuştu.

ANCELOTTI ÖNLEM ALIYOR

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti .ise geçen sezonun nisan ayında yaptığı açıklamada, "Oyunculara çok izin verdiğimi söylüyorlar ama son 4 ayda sadece 8 gün izin yaptık. Her 3 günde bir maç yaptığımızı kabul etmelisiniz. UEFA, FIFA, La Liga, kimse oyuncuları umursamıyor. Çok fazla maç var, bir şeylerin değişmesi gerekiyor" demişti.

FUTBOLCULARIN TEPKİLERİ: GREVE GİTMEYİ DÜŞÜNÜYORLAR

Kevin De Bruyne (Manchester City): Geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Sezonlar giderek uzuyor. Belki bu sezon normal geçecek ama 2026'da Dünya Kupası ile birlikte takvim daha da karmaşık hale gelecek. Bazı oyuncu birlikleri çözüm bulmaya çalıştı ama değişen bir şey olmadı. Bu durum UEFA ve FIFA'nın umurunda bile değil. Onlar parayı önemsiyor.

Alisson Becker (Liverpool): Kimse oyunculara yoğun fikstür hakkında ne düşündüklerini sormuyor. Bu durumdan gerçekten bıktık.

Manuel Akanji (Manchester City): FIFA ve UEFA maç programını sürekli arttırıyor. Oyuncuları da düşünmeniz gerekiyor. Sıkı çalışıyoruz belki ama biz de insanız. Bizim de bir canımız var. Bu gidişle ben de 30 yaşında futbolu bırakırım

Rodri (Manchester City): Greve gidebiliriz. Sanırım buna yakınız. Futbolcuların genel görüşü bu yönde. Eğer bu şekilde devam ederse başka bir seçeneğimiz kalmayacak. Bu bizi endişelendiren bir konu. Acı çeken taraf biziz!

Dayet Upamecano (Bayern Münih): Neden greve gitmeyelim, evet bu olabilir. Çok fazla maç var. Umarım yetkililer bir gün bizi anlar." cevabını verdi. Daha önce Rodri dışında bir başka İspanyol oyuncu Aymeric Laporte de, "Fikstür çok yoğun. Çok fazla maç oynuyoruz. Bunun önüne ancak grev yaparak geçebiliriz.

3-sayfa, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Osman A:
    Madende çalışsanız,soğukta kuryelik yapsanız ne yapacaktınız.Nankörlük had safhada.Sülalenize yetecek paralarınız var.Beğenmeyen futbolu bırakır. 2 0 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Siz götürün Paraları 1 0 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Fabrika işçileri 1000 Euro aliyor 0 0 Yanıtla
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