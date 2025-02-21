UEFA Başkanı Ceferin Galatasaray'ın derbi davetini reddetti - Son Dakika
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UEFA Başkanı Ceferin Galatasaray'ın derbi davetini reddetti

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Fenerbahçe derbisine Sloven hakem Slavko Vincic'in atanmasına tepki gösteren Galatasaray, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i maça davet etti. Sarı-kırmızılılar, Ceferin'in dev maça gelerek yaşanacaklara şahitlik etmesi istedi. UEFA Başkanı ise "İşlerimin yoğunluğu sebebiyle Türkiye'ye gelemeyeceğim" diyerek bu daveti reddetti.

21.02.2025 15:40
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak ve şampiyonluk yarışını direkt etkileyecek Galatasaray- Fenerbahçe derbisine Sloven hakem Slavko Vincic'in atanmasının yankıları sürüyor. Karara büyük tepki gösteren sarı-kırmızılılar bu gelişme üzerine çok konuşulacak bir harekete imza atarak UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i derbiye davet etmişti. Ceferin'den bu davete yanıt geldi.

GALATASARAY DERBİYE DAVET ETTİ

Galatasaray, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i kendisi gibi Sloven olan Slavko Vincic'in yöneteceği derbiye davet etti. Sarı-kırmızılılar, bu talebini yazdığı mektup ile Ceferin'e illetti. Söz konusu mektupta UEFA Başkanı'ndan derbiye gelerek yaşanacaklara şahitlik etmesi istendi.

CEFERİN'DEN OLUMSUZ YANIT GELDİ

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Galatasaray'ın derbi davetine olumsuz yanıt verdi. "Yaşananlara 'şahitlik' etmeniz için sizi derbiye davet ediyoruz" notuyla Ceferin'e davet gönderen Galatasaray, UEFA Başkanı'ndan "İşlerimin yoğunluğu sebebiyle Türkiye'ye gelemeyeceğim" cevabını aldı.

GALATASARAY VINCIC'İ NEDEN İSTEMİYOR?

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Sloven Aleksander Ceferin ile görüştükten sonra maça aynı ülkeden Slavko Vincic'in atandığı görüşüne hakim olan Galatasaray yönetimi, Ilıcalı'nın Slovenya'da Maribor Kulübü'nün sahibi olması nedeniyle Vincic'i istemiyor. Maribor, doğumlu 45 yaşındaki hakem, aynı zamanda Sloven olan UEFA Başkanı Alexander Cefer ile yakın ilişkileri bulunuyor. Maribor doğumlu 45 yaşındaki hakem, aynı zamanda Sloven olan UEFA Başkanı Alexander Cefer ile yakın ilişkileri bulunuyor.

TFF TALEBİNİ REDETTİ

Öte yandan Galatasaray, dün yaşanan gelişmeler üzerine Slavko Vincic'i istemediğini Türkiye Futbol Federasyonuna iletmiş ve federasyon da sarı-kırmızılıların bu talebini reddetmişti. TFF, Derbiye atanacak yabancı orta hakem konusunda iki takımın da taleplerine yanıt vermeyeceğini kulüplere bildiren ve nihai kararın, TFF ile MHK tarafından resmi site üzerinden kamuoyuna duyurulacağı cevabı vermişti. Bugün ise derbiyi Vincic'in yöneteceği resmi olarak açıklandı.

DEV DERBİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.

UEFA Başkanı Ceferin Galatasaray\'ın derbi davetini reddetti

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Son Dakika Spor UEFA Başkanı Ceferin Galatasaray'ın derbi davetini reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Doğan Akbaş:
    yalıya cagsalardi gelir di ....analı oğlu anali 77 26 Yanıtla
  • Engin Engo:
    kendi rezilliğini izlemek istememiş. 66 21 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    TELEVOLE ACUN cagirsa koşa koşa gelirdi... 60 20 Yanıtla
  • Casper:
    Helal Olsun GS İle Kimse Uğraşamaz 58 19 Yanıtla
  • 6490203:
    fenere tecavüzü herkes izlemek istemeyebilir normaldir 44 22 Yanıtla
  • Derman null:
    maydanoz cincon 36 30 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    ya adam sizin davetinize gelirmi feto karaborsa bilet iddaaa ile anılan külübün davetine kim gelir 29 32 Yanıtla
  • Aziz Can:
    ülkemize yaptığı yalakalıgi bitti şimdide UEFA kendi çirkef işlerine bulaştrmak istiyor UEFA yermi aslanım benim 28 21 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    Oda cikacak olasi Hakem rezilliğini görmek istemiyor 33 15 Yanıtla
  • keke43 null:
    tr deki kusmuk futbol gundemiyle mi uğraşacak adam. 21 8 Yanıtla
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