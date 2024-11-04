UEFA, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını İstanbul'da oynatmayacak - Son Dakika
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UEFA, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını İstanbul'da oynatmayacak

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UEFA, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı için skandal bir karar imza attı. 28 Kasım'da İstanbul'da oynanması gereken karşılaşma başka bir ülke ve stadyumda oynanacak. Müsabakanın yeni yeri hafta sonuna kadar belli olacak.

04.11.2024 16:29  Güncelleme: 16:45
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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak olan Beşiktaş'akötü haber geldi. UEFA, karşılaşmayla ilgili olay yaratan bir karar aldı.

MAÇ İSTANBUL'DA OYNANMAYACAK

TRT Spor'un haberine göre, maçın İstanbul'da oynanması için girişimde bulunan Beşiktaş'ın hamlelerine karşılık bulmadı. Mücadele İstanbul dışında başka bir şehirde oynanacak.

HÜSEYİN YÜCEL NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, geçtiğimiz günlerde Maccabi Tel Aviv maçıyla ilgili, "Kesinlikle İsrail lobisine izin vermeyeceğiz! Gerekirse biz de elimizden gelen tüm imkanları seferber edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle ortak karar alıp hareket edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

MAÇ NE ZAMAN?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek. 28 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanması planlanan karşılaşmanın oynanacağı ülke ve stadyum, hafta sonuna kadar belli olacak.

UEFA, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını İstanbul\'da oynatmayacak

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Son Dakika Spor UEFA, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını İstanbul'da oynatmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Bilişim Hurda:
    nerede oynanırsa oynansın sadece TÜRK TARAFTAR olmalı maçta 29 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Oynatsanız ne olacak Beşiktaş pişmanlıktır 6 13 Yanıtla
  • Burak Kurt:
    Rusları Ukrayna Savaşı'ndan dolayı turnuvadan men eden UEFA israil in güvenli biyerde oynaması için elinden geleni yapıyor tüm dünya hepiniz kallessinz 19 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BU MAÇI İSTANBUL DA OYNAYACAĞIZ DEMEK TURK FUTBOLUNA YAPILACAK EN BUYUK KÖTÜLÜKTÜR, HIC KIMSE OLAYLARIN ONUNE GEÇEMEZ, SAHADA HAKEMIN YUMRUKLANDIGI, SAHA DIŞINDA BASININ YUMRUKLANDIGI ORTAMDA UEFA ORAYA O MACI VERMEZ 8 10 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Saçmalığa bakın, Türkiye de oynanmayacaksa Azerbaycanda oynansın 13 1 Yanıtla
  • M Akif Özer:
    Neden TFF ve hükümet nerdesiniz İsrail olunca konu herkes sus pus 8 1 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    Beşiktaş'ın onurlu bir davranış göstererek bu soykırımcı rejimin takımıyla karşılaşmaması en erdemli hareket olacaktır. 6 3 Yanıtla
  • V. A.:
    ALMANYADA OYNANSIN.. 2 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    UEFA NIN GÖZÜ KÖR MU BU KULÜBÜN BASKANININ ŞOFÖRÜNÜN BASIN MENSUBUNU YUMRUKLADIGINI, SONRA HAPISTEN CIKARKEN KAHRAMAN GIBI KUSLAR TARAFI DAN KARŞILADIĞINI GORMUYOR MU 0 3 Yanıtla
  • Taha Göktaş:
    Beşiktaş maça çıkmasın 2 0 Yanıtla
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