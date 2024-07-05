UEFA, Merih Demiral\'a 2 maç ceza verdi! TFF itiraz için CAS\'a gidiyor

Spor

UEFA, Avusturya- Türkiye maçında attığı golden sonra bozkurt işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'la ilgili kararını açıkladı.

2 MAÇ CEZA ALDI

2 Temmuz Salı günü oynanan ve A Milli Takımımızın 2-1'lik zaferiyle sonuçlanan Avusturya maçı sonrası oyuncumuz Merih Demiral hakkında soruşturma başlatılmıştı. UEFA, Milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Cezaya itiraz için CAS'a gidiyoruz" ifadeleri yer aldı.

UEFA'nın açıklaması şöyle;

UEFA, yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle, katılabileceği toplam iki (2) UEFA milli takım müsabakasından men edilmesine karar vermiştir." ifadeleriyle cezanın gerekçesini açıkladı.

TFF'DEN 30 SAYFALIK SAVUNMA

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün sabah saatlerinde yerli ve yabancı avukatlarca hazırlanan 30 sayfalık savunma dosyasını, UEFA Disiplin Kuruluna gönderdi. Dosyada, daha önce yaşanmış çok sayıda örneğe yer verilip, bozkurt işaretinin Anadolu, Orta Asya ve dünyanın birçok yerindeki Türk kökenli halkların 1000 yıllık simgesi olduğu öne çıkarıldı.