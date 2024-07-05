UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi! TFF itiraz için CAS'a gidiyor - Son Dakika
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Spor

UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi! TFF itiraz için CAS'a gidiyor

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UEFA, Avusturya maçında attığı golün ardından yaptığı bozkurt işareti nedeniyle hakkında soruşturma başlattığı milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Cezaya itiraz için CAS'a gidiyoruz" ifadeleri yer aldı.

05.07.2024 13:31  Güncelleme: 13:42
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UEFA, Avusturya- Türkiye maçında attığı golden sonra bozkurt işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'la ilgili kararını açıkladı.

2 MAÇ CEZA ALDI

2 Temmuz Salı günü oynanan ve A Milli Takımımızın 2-1'lik zaferiyle sonuçlanan Avusturya maçı sonrası oyuncumuz Merih Demiral hakkında soruşturma başlatılmıştı. UEFA, Milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Cezaya itiraz için CAS'a gidiyoruz" ifadeleri yer aldı.

UEFA'nın açıklaması şöyle;

UEFA, yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle, katılabileceği toplam iki (2) UEFA milli takım müsabakasından men edilmesine karar vermiştir." ifadeleriyle cezanın gerekçesini açıkladı.

TFF'DEN 30 SAYFALIK SAVUNMA

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün sabah saatlerinde yerli ve yabancı avukatlarca hazırlanan 30 sayfalık savunma dosyasını, UEFA Disiplin Kuruluna gönderdi. Dosyada, daha önce yaşanmış çok sayıda örneğe yer verilip, bozkurt işaretinin Anadolu, Orta Asya ve dünyanın birçok yerindeki Türk kökenli halkların 1000 yıllık simgesi olduğu öne çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Avusturya maçında kaydettiği gollerin ardından sevincini bozkurt işareti yaparak göstermişti. Yaptığı harekete ilişkin maç sonu konuşan Demiral "Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" ifadelerini kullanmıştı.

Merih'in bu hareketi büyük ses getirirken Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bu gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istemişti. UEFA ise milli futbolcumuz hakkında 'uygunsuz hareket' sebebiyle soruşturma başlatmıştı. UEFA'dan yapılan açıklama şu şekildeydi, "2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu Avusturya- Türkiye karşılaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır . Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verilecektir."

UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi! TFF itiraz için CAS'a gidiyor
UEFA, Merih Demiral\'a 2 maç ceza verdi! TFF itiraz için CAS\'a gidiyor

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Son Dakika Spor UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi! TFF itiraz için CAS'a gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Süleyman Canbaz: Türkün. Türk’ten başka dostu yoktur. İşte bu kanıtı 130 14 Yanıtla
    Onat Kılıçoğlu: Dedıgınıze kabulde, biz bize dost muyuz acaba? 31 2 ferhat eser: demekki siz yarın milli takım elense göbek atacaksınız işte siz bukadarsınız 5 senedir bu turnuvayı bekleyenlere gram saygınız yok bumu yani bu ülkeyi sevmek 7 8 Osman A: Ya Ferhat d.llaması az susta motorun soğusun.Bi defall git 6 1 ferhat eser: osman yaprak sever az ye yaprağı bak byinin eror vermiş 0 0
  • ferhat eser: elenirsek sorumlusu merihtir NET 12 80 Yanıtla
  • Berat Yavuz: haketti siyasi sembol istemiyoruz milli maçlar da 24 66 Yanıtla
    Burak Tuncer: Siyasi sembol değil Türk lüğün sembolü. 9 5
  • Osman A: Sizin ben taaaaaaaaaa....... 72 5 Yanıtla
  • hüseyin solmaz: Ne mutlu Türk'üm diyene 65 9 Yanıtla
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