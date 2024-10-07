UEFA'dan Beşiktaş'a yasak geldi: Sebebi 7 yıl öncesine dayanıyor - Son Dakika
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UEFA'dan Beşiktaş'a yasak geldi: Sebebi 7 yıl öncesine dayanıyor

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransız temsilcisi Lyon ile deplasmanda oynanacak maça siyah-beyazlı taraftarların alınmayacağını duyurdu. UEFA, Lyon Valiliği tarafından 2017 yılında yaşanan ciddi olayların tekrar etme ihtimali ve yüksek güvenlik riski nedeniyle alınan kararı kesin olarak onadı.

07.10.2024 20:39
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransız ekibi Lyon ile oynanacak karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarların alınmayacağını duyurdu.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Siyah Beyazlı kulüp, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Olympique Lyon – Beşiktaş Maçı Hakkında Taraftarlarımıza Önemli Duyuru

Lyon Valisi, Futbol Takımımızla Olympique Lyon arasında 24 Ekim Perşembe günü OL Stadyumu'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi müsabakası ile ilgili olarak, taraftarlarımızın stadyuma ve Lyon kentine alınmamasına karar vermişti.

Kulübümüzün söz konusu kararın gözden geçirilmesi için yaptığı girişimler doğrultusunda; Lyon Valiliği, Fransız Emniyeti, UEFA Güvenlik Birimi, Türkiye Futbol Federasyonu Güvenlik Koordinatörlüğü ve Türkiye NFIP'nin katılımıyla gerçekleşen güvenlik toplantısı neticesinde, 2017 yılında yaşanan ciddi olayların tekrar etme ihtimali ve yüksek güvenlik riski nedeniyle Lyon Valiliği'nin aldığı karar kesin olarak onandı.

UEFA'dan Beşiktaş'a yasak geldi: Lyon maçında siyah-beyazlı taraftarlar olmayacak

Olympique Lyon – Beşiktaş müsabakasında taraftarlarımızın deplasman tribününde yer alamayacağını belirtir, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına söz konusu maç için seyahat programı yapılmaması hususunu taraftarlarımızın bilgisine sunarız."

UEFA'dan Beşiktaş'a yasak geldi: Lyon maçında siyah-beyazlı taraftarlar olmayacak

LYON-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Fransız temsilcisi Lyon ile kozlarını paylaşacak. 24 Ekim Perşembe günü Groupama Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de oynanacak. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk 2 haftasında Ajax'a deplasmanda 4-0, Frankfurt'a ise sahasında 3-1 kaybetmişti.

UEFA\'dan Beşiktaş\'a yasak geldi: Sebebi 7 yıl öncesine dayanıyor

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Son Dakika Spor UEFA'dan Beşiktaş'a yasak geldi: Sebebi 7 yıl öncesine dayanıyor - Son Dakika

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