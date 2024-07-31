UEFA\'dan devrim niteliğinde karar! Şampiyonlar Ligi\'nde kura çekimi ilk kez bilgisayar yardımıyla gerçekleşecek

Spor

UEFA, 29 ve 30 Ağustos tarihlerinde Monte Carlo'daki Grimaldi Forum'da yapılacak olan kura çekimlerindeki değişiklikleri açıkladı. Öte yandan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde format da değişti. 3 turnuva da bundan sonra lig formatına göre oynanacak.

GRUP AŞAMASI KALDIRILDI

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi grup aşamasında 36'şar takım mücadele edecek. En büyük yenilik ise geleneksel grup aşaması yerine tüm takımların tek bir lig sıralamasıyla belirlenecek olması. Her kulüp, lig aşamasında evde ve dışarda 3'er maç yerine, toplam 8 farklı rakiple 4'ü içeride 4'ü dışarıda olmak üzere 8 maç yapacak. Lig aşamasında yer alan ilk 8 takım doğrudan eleme turuna geçecek. 9-24 arasında bitiren takımlar birbirleriyle iki ayaklı elemeler oynayacak. Bu eleme turunu geçen takımlar adını son 16 takım arasına yazdıracak.

ÖZEL DAVETİYEYLE 2 TAKIM KATILACAK

Tüm turnuvalarda şu an 32 takım mücadele ediyor. 2024/25'ten itibaren Şampiyonlar Ligi'ne eklenecek 4 takım ise çeşitli faktörlerle belirlenecek. UEFA Ülke Sıralaması'nda ilk 4 sıradaki ülkeden 4'er takım katılıyordu. Bundan sonra 5. sıradaki ülkeden de 4 takım alınacak. Şampiyonlar yolundan şu ana kadar 4 takım katılıyordu. Buradan katılacak takım sayısı 5'e yükselecek. Bir önceki sezon en çok puan toplayan iki ülkeden ekstra iki takım daha özel davetiyeyle Şampiyonlar Ligi'ne katılacak

KURAYI YAZILIM ÇEKECEK

Her takım için belirlenmiş bir otomatik yazılım dört potada rastgele sekiz rakip çekecek ve bu rakipler ekranda gösterilecek. Yazılım ayrıca hangi maçların iç sahada, hangi maçların deplasmanda olacağına da karar verecek. Kura çekimi Pot 1 ile başlayacak. Dokuz takımın tamamına birbiri ardına sekiz rakip atanacak ve tüm takımlara sekiz rakip atanana kadar azalan sırayla diğer potlarla devam edecek. UEFA, yaptığı açıklamada, otomatik yazılım sisteminin, yönetmeliklerin koyduğu tüm koşullar çerçevesinde gerçekleşeceğini garanti ettiğini belirti. (Aynı ülkeden ikiden fazla rakibin olmaması gibi)

KURA ÇEKİMİ VE FİKSTÜR NE ZAMAN?

Avrupa'da kura çekimleri 29-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Turnuvalardaki yeni formatla birlikte kura çekimi de değişecek. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde aynı şehirlerde oynayan takımların maçlarının çakışmaması için müsabaka tarihlerini ve maç başlama saatlerini içeren fikstür daha sonra hazırlanacak ve 31 Ağustos Cumartesi günü ilan edilecek.