UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı - Son Dakika
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UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı

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A Milli Futbol Takımı'mızın da yer aldığı 2024 Avrupa Şampiyonası için geri sayım sürerken UEFA'da turnuvayla ilgili süpriz bir VAR kararı çıktı. UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti düzenlenen basın toplantısında alınacak VAR kararlarının dev ekranda sebebiyle birlikte açıklanacağını duyurdu. Ayrıca alınan karar doğrultusunda hakemler, önemli pozisyonlarda takım kaptanlarına açıklamalarda bulunacak.

12.06.2024 19:20  Güncelleme: 20:08
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A Milli Futbol Takımı'mızın da mücadele edeceği EURO 2024'ün başlamasına günler kala, UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti düzenlenen basın toplantısında VAR ile ilgili yeni kararı duyurdu.

KARARLAR SEBEBİYLE BİRLİKTE DEV EKRANA YANSITILACAK

Almanya'nın ev sahipliği yaptığı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda alınacak VAR kararları, dev ekranda sebebiyle birlikte açıklanacak. Ayrıca müsabakalarda görev alan hakemler, önemli pozisyonlarda takım kaptanlarına açıklamalarda bulunacak.

MİLLİLERİN ŞAMPİYONA TAKVİMİ

2024 Avrupa Şampiyonası, 14 Haziran-14 Temmuztarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek. F grubunda yer alan Türkiye, ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak. Milli takım, gruptaki ikinci maçını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.

UEFA\'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı

A Milli Futbol Takımı, Almanya, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ender Kervancıoğlu: Süper ligde uygulansa fener ligi üçüncü bitirirdi. Bütün sezon aynı senaryoyu izledik. Son bölüme beraberlikle girilir. Oyuna Batsuhayi sokulur. Uydurma penaltı verilir ve batsuhayi ağlara yollar. Ta ki yabancı var hakemleri göreve gelene kadar böyleydi. 31 33 Yanıtla
    Çağatay Kurt: Aynen katılıyorum . Şunu da ekleyelim sezon sonunda da başkanları dahil hepsi ağlar :)) 14 17 hüseyin gencer: kişi kendinden bilir işi 18 5 ferhat eser: ender bugün afgan içmiş mağdur görün :))) 10 4 Gursel kalen: Fenerbahçe üçüncü bitirirse Galatasaray beşinci bitirirdi 6 3 Ankara null: ferhat eser dunkof yaa 1 0
  • Dracarys null: Bizim lig için de istiyoruz. 24 1 Yanıtla
    yavuz sel: aynen... tabi yerse yaparlar... 7 1
  • Ergül Çiftçi: dokunmayın şabanıma Fenerbahçe birkaç sene önce zaten ligden düşüyordun neredeyse öyle bir şey olursa kesin 2 ligde oynar 6 6 Yanıtla
  • Emir Kozcu: Adamlar insanların kafasında en ufak soru işareti kalmaması için çabalarken bizde hersey gizli masa altından yürütülüyor. Var kayıtlarını bile doğru düzgün açıklayamadilar. Görüşmeler ortaya çıktı yok ofsaytimsi,yok penaltımsi,adam verdiği kararın arkasında bile duramıyor kem kum ediyor. Derken derken lobiciler gs yi yine şampiyon yaptılar. 0 0 Yanıtla

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