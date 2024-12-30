UEFA'dan Okan Buruk'a sürpriz davet - Son Dakika
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UEFA'dan Okan Buruk'a sürpriz davet

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Süper Lig'de Galatasaray ile rekor üstüne rekor kıran Okan Buruk, UEFA tarafından 2025'te düzenlenecek Elit Teknik Direktörler Toplantısı'na davet edildi. Buruk, bu organizasyonda dünya çapında tanınan teknik direktörler Carlo Ancelotti ve Pep Guardiola ile birlikte boy gösterecek.

30.12.2024 14:33  Güncelleme: 14:41
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Süper Lig'de Galatasaray ile rekor üstüne rekor kıran Okan Buruk'un başarılarına UEFA kayıtsız kalmadı.

ANCELOTTI VE GUARDIOLA İLE BOY GÖSTERECEK

Sözcü'nün haberine göre, Okan Buruk UEFA tarafından 2025'te düzenlenecek Elit Teknik Direktörler Toplantısı'na davet aldı. Okan Buruk bu organizasyonda Carlo Ancelotti ve Pep Guardiola gibi isimlerle birlikte boy gösterecek.

120 MAÇA ÇIKTI

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 120 maça çıktı. 51 yaşındaki çalıştırıcı bu karşılaşmalarda 2.38'lik puan ortalaması tutturdu.

UEFA\'dan Okan Buruk\'a sürpriz davet

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Son Dakika Spor UEFA'dan Okan Buruk'a sürpriz davet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Mustafa karaca:
    fenerbahçeli olarak tebrik ediyor.futbolsever olarak.Türk teknik adamları hep tercihimdir. 173 2 Yanıtla
  • Muammer Özdemir:
    çok büyük adamsın çok Okan değil S Okan buruk 138 3 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Okan adam gibi adamdır UEFA bile kimin adam olduğunu kimin olmadığını anlamış. 138 2 Yanıtla
  • yağız spotcu:
    en büyğk fetöcülerden biri bastakiyle beraber 3 135 Yanıtla
    İbrahim Soytetir:
    Baştaki derken sayın cumhur başkanımızı kastediyorsun sanırım Bunun sonucunada katlanırsın 2 1
  • Emin Erol:
    Okan buruk değil feto gitmeli o toplantıya çünkü feto sayesinde böyle futbol bilgisi ile değil 3 129 Yanıtla
    İbrahim Soytetir:
    Kendinizi avutmayın adam ha bire yerleştiriyor Hani morinyo ya bakıp gülüyorsa o gülüş size iç güveysi oldum yani evinizde sevdim gülüşü 22 1
    Fenasi Kerim:
    SG nonoş 8 1
  • Çelikk:
    Yakışır Gavatsaraya 6 116 Yanıtla
    Mehmet Atilgan:
    moloz 2 1
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