UEFA\'dan Okan Buruk\'a sürpriz davet

Emin Erol:

Okan buruk değil feto gitmeli o toplantıya çünkü feto sayesinde böyle futbol bilgisi ile değil

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İbrahim Soytetir: Kendinizi avutmayın adam ha bire yerleştiriyor Hani morinyo ya bakıp gülüyorsa o gülüş size iç güveysi oldum yani evinizde sevdim gülüşü 22 1