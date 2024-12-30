Süper Lig'de Galatasaray ile rekor üstüne rekor kıran Okan Buruk'un başarılarına UEFA kayıtsız kalmadı.
Sözcü'nün haberine göre, Okan Buruk UEFA tarafından 2025'te düzenlenecek Elit Teknik Direktörler Toplantısı'na davet aldı. Okan Buruk bu organizasyonda Carlo Ancelotti ve Pep Guardiola gibi isimlerle birlikte boy gösterecek.
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 120 maça çıktı. 51 yaşındaki çalıştırıcı bu karşılaşmalarda 2.38'lik puan ortalaması tutturdu.
Son Dakika › Spor › UEFA'dan Okan Buruk'a sürpriz davet - Son Dakika
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