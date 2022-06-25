UEFA'dan Sakarya sürprizi! Şampiyonlar Ligi maçına ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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UEFA'dan Sakarya sürprizi! Şampiyonlar Ligi maçına ev sahipliği yapacak

25.06.2022 23:50

UEFA, Avrupa kupalarına katılacak olan Belarus kulüplerinin maçlarını tarafsız sahada ve seyircisiz oynanmasına karar vermesinin ardından müsabaka için Sakarya'yı seçti. Şampiyonlar Ligi 1. Ön Eleme Turu'nda Shakhter Soligorsk ile Maribor arasındaki mücadele 13 Temmuz Çarşamba günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde tur mücadelesi verecek olan Belarus takımı Shakhter Soligorsk ile Maribor arasındaki karşılaşma Sakarya'da oynanacak.

MÜCADELE 13 TEMMUZ'DA OYNANACAK

UEFA İcra Komitesi'nin, Avrupa kupalarına katılacak olan Belarus kulüplerinin maçlarını tarafsız sahada ve seyircisiz oynanmasına karar vermesinin ardından müsabaka için Sakarya seçildi. Bu çerçevede Şampiyonlar Ligi'nde Shakhter Soligorsk'un, Maribor ile oynayacağı karşılaşmanın 13 Temmuz Çarşamba günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumun'da oynanmasına karar verildi.

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