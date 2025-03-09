UEFA\'dan Slavko Vincic\'e dev görev

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan ve 0-0 beraberlikle tamamlanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisini yöneten Slovak hakem Slavko Vincic, UEFA tarafından kritik bir maça atandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ LEVERKUSEN-MÜNİH MAÇINI YÖNETECEK

Vincic, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşındaki Bayer Leverkusen- Bayern Münih maçında düdük çalacak. Müsabaka 11 Mart Salı günü TSİ 23:00'te başlayacak. İlk maçı Bayern Münih sahasında 3-0 kazanmış ve tur için büyük bir avantaj yakalamıştı.

55 YIL SONRA TÜK FUTBOLUNDA İLK OLDU

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 55 yıl aradan sonra bir yabancı hakem görev yaptı. İki takım arasında profesyonel liglerin oynanmaya başladığı 1959'dan bu yana yapılan 17 derbide yabancı hakem düdük çaldı. Son olarak 26 Nisan 1970'te Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan derbide yabancı hakem düdük çaldı. Söz konusu derbiden 55 yıl sonra takımlar yabancı hakem idaresinde maça çıktı. Karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çaldı. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yaparken dördüncü hakemlik görevini Kadir Sağlam üstlendi.

ÜLKESİ DIŞINDA YÖNETTİĞİ MAÇLAR VE SONUÇLARI

Slavko Vincic'in bu sezon ülkesi dışında yönettiği maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

Süper Lig

Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

Şampiyonlar Ligi

Arsenal 2-0 PSG

Barcelona 4-1 Bayern Münih

Real Madrid 1-3 Milan

Leverkusen 1-0 Inter

Monaco 1-0 Aston Villa

Lille 6-1 Feyenoord

Slavia Prag 2-1 Lille

PSV Eindhoven 3-1 Juventus

Uluslar Ligi

Almanya 1-0 Hollanda

İtalya 1-3 Fransa

Yunanistan Süper Ligi

PAOK 0-0 Panathinaikos

Olympiakos 1-1 Panathinaikos

Suudi Pro Lig

Al Ahli 1-2 Al Halila

BAE Pro Lig