UEFA'dan Slavko Vincic'e dev görev - Son Dakika
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UEFA'dan Slavko Vincic'e dev görev

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0-0 beraberlikle tamamlanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalan Slovak hakem Slavko Vincic, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Bayer Leverkusen-Bayern Münih eşleşmesinin kritik rövanşını yönetecek. İlk maçı sahasında 3-0 kazanmış Münih, büyük bir avantaj elde etmişti.

09.03.2025 17:22
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan ve 0-0 beraberlikle tamamlanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisini yöneten Slovak hakem Slavko Vincic, UEFA tarafından kritik bir maça atandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ LEVERKUSEN-MÜNİH MAÇINI YÖNETECEK

Vincic, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşındaki Bayer Leverkusen- Bayern Münih maçında düdük çalacak. Müsabaka 11 Mart Salı günü TSİ 23:00'te başlayacak. İlk maçı Bayern Münih sahasında 3-0 kazanmış ve tur için büyük bir avantaj yakalamıştı.

55 YIL SONRA TÜK FUTBOLUNDA İLK OLDU

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 55 yıl aradan sonra bir yabancı hakem görev yaptı. İki takım arasında profesyonel liglerin oynanmaya başladığı 1959'dan bu yana yapılan 17 derbide yabancı hakem düdük çaldı. Son olarak 26 Nisan 1970'te Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan derbide yabancı hakem düdük çaldı. Söz konusu derbiden 55 yıl sonra takımlar yabancı hakem idaresinde maça çıktı. Karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çaldı. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yaparken dördüncü hakemlik görevini Kadir Sağlam üstlendi.

ÜLKESİ DIŞINDA YÖNETTİĞİ MAÇLAR VE SONUÇLARI

Slavko Vincic'in bu sezon ülkesi dışında yönettiği maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

Süper Lig

  • Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

Şampiyonlar Ligi

Uluslar Ligi

Yunanistan Süper Ligi

  • PAOK 0-0 Panathinaikos
  • Olympiakos 1-1 Panathinaikos

Suudi Pro Lig

  • Al Ahli 1-2 Al Halila

BAE Pro Lig

  • Shabab Al-Ahli 3-0 Al-Wasl
UEFA\'dan Slavko Vincic\'e dev görev

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Son Dakika Spor UEFA'dan Slavko Vincic'e dev görev - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Aydin Takmaz:
    kritik mi? ilk maç 3-0 bitmiş. rahat maçı vermişler daha ne olsun ahaha 4 1 Yanıtla
  • Nevzat:
    Slavko vincic için dev bir görev değil s 3 0 Yanıtla
  • Dracarys null:
    UEFA istifa vincic bayern fabrikasında çalışıyor :) 1 0 Yanıtla
  • sabri yildiz:
    :) 0 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    ne dev maci bee turu zatrn gecmis munih sakami bu 0 0 Yanıtla
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