Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan ve 0-0 beraberlikle tamamlanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisini yöneten Slovak hakem Slavko Vincic, UEFA tarafından kritik bir maça atandı.
Vincic, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşındaki Bayer Leverkusen- Bayern Münih maçında düdük çalacak. Müsabaka 11 Mart Salı günü TSİ 23:00'te başlayacak. İlk maçı Bayern Münih sahasında 3-0 kazanmış ve tur için büyük bir avantaj yakalamıştı.
Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 55 yıl aradan sonra bir yabancı hakem görev yaptı. İki takım arasında profesyonel liglerin oynanmaya başladığı 1959'dan bu yana yapılan 17 derbide yabancı hakem düdük çaldı. Son olarak 26 Nisan 1970'te Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan derbide yabancı hakem düdük çaldı. Söz konusu derbiden 55 yıl sonra takımlar yabancı hakem idaresinde maça çıktı. Karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çaldı. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yaparken dördüncü hakemlik görevini Kadir Sağlam üstlendi.
Slavko Vincic'in bu sezon ülkesi dışında yönettiği maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;
Süper Lig
Şampiyonlar Ligi
Uluslar Ligi
Yunanistan Süper Ligi
Suudi Pro Lig
BAE Pro Lig
Son Dakika › Spor › UEFA'dan Slavko Vincic'e dev görev - Son Dakika
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