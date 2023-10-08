UEFA, İsrail'deki maçları çatışmalar nedeniyle erteledi - Son Dakika

UEFA, İsrail'deki maçları çatışmalar nedeniyle erteledi

UEFA, İsrail\'deki maçları çatışmalar nedeniyle erteledi
Son Güncelleme: 08.10.2023 23:09

Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalar ve güvenlik endişeleri nedeniyle UEFA, İsrail'deki planlanmış maçları ertelediğini açıkladı. İsrail'de oynanması beklenen ancak ertelenen maçlar arasında 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri ve 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası bulunuyor. UEFA, durumu yakından izleyerek ilerleyen tarihlerde maçların ne zaman oynanacağına karar vereceğini belirtti.

UEFA, Hamas ile İsrail arasında devam eden çatışmalar ve kriz durumu sonrasında İsrail'deki planlanlanan müsabakaları ertelediğini duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

İsrail'deki mevcut güvenlik durumu ışığında UEFA, önümüzdeki birkaç hafta içinde İsrail'de yapılması planlanan tüm maçları, zamanı gelince onaylanacak yeni tarihlerle erteleme kararı aldı. Buna göre İsrail'de 17 Ekim'e kadar oynanması gereken karşılaşmaların ileri bir tarihe ertelenmesi kararı alındı.

İsrail'de oynanması planlanan ama ertelenen maçlar şöyle;

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri;

  • 12 Ekim: İsrail-İsviçre

2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası;

  • 12 Ekim: İsrail-Estonya
  • 17 Ekim: İsrail-Almanya

2024 UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası;

UEFA, 2024 Avrupa Elemeleri Kosova-İsrail maçının başlangıçta planlanan 15 Ekim tarihinde oynanıp oynanamayacağını veya ertelenmesi gerekip gerekmediğini değerlendirmek için birkaç gün daha ayırdı. UEFA'nın, durumu yakından izlemeye devam edeceği ve yeni tarihler ve gelecek diğer fikstürlerde olası değişiklikler hakkında karar vermeden önce ilgili tüm takımlarla iletişim halinde kalacağı belirtildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

İsrail, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA, İsrail'deki maçları çatışmalar nedeniyle erteledi - Son Dakika


Son Dakika
23:04 UEFA, İsrail'deki maçları çatışmalar nedeniyle erteledi
22:43 Maça damga vurdu! Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi?
22:24 Son Dakika: Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı: Terör örgütüne ait 6 hedef imha edildi
22:22 Gözler Kabine toplantısında! Masada emekli memurlara yapılacak maaş zammı var
22:01 Arsenal, Manchester City'i son anda yıkarak bir ilke imza attı
21:38 Volkan Demirel'in öğrencileri tam gaz devam! Hatayspor, Konyaspor'u da devirdi
21:04 ABD, donanma gemilerini ve askeri uçaklarını İsrail'e gönderiyor
21:03 İsrail'de yaşanan gerilim nedeniyle birçok uçak seferi iptal edildi
20:52 Son Dakika: Kanarya seriyi devam ettirdi! Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2 farklı geçti
19:50 İsrail-Hamas geriliminde can kaybı sayısı 1000'i geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2023 23:29:11. #1.11#
SON DAKİKA: UEFA, İsrail'deki maçları çatışmalar nedeniyle erteledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement