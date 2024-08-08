UEFA Konferans Ligi\'ndeki temsilcimiz RAMS Başakşehir, deplasmanda Iberia Tiflis\'i 1-0 yendi

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UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz RAMS Başakşehir, 3. ön eleme turu ilk maçında Gürcistan temsilcisi Iberia Tiflis'e konuk oldu. Turuncu-lacivertliler, Mikheil Meskhi Stadı'ndaki mücadeleden 1-0 galip ayrılarak rövanş öncesi avantajı kaptı.

TEK GOL DAVIDSON'DAN

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada baştan sona üstün oynayan taraf olan RAMS Başakşehir, aradığı golü 87. dakikada buldu. Turuncu-lacivertliler, 87. dakikada Davidson'un attığı golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda da başka gol olmadı ve müsabakanın skorunu bu gol belirledi.

RÖVANŞ NE ZAMAN?

Deplasmandaki ilk maçı kazanarak büyük bir avantaj elde eden RAMS Başakşehir, bu müsabakanın rövanşını 15 Ağustos Perşembe günü saat 20'45'te İstanbul'da oynayacak. Temsilcimiz, rakibini elemesi halinde play-off turunda St. Patrick's (İrlanda)-Sabah FC (Azerbaycan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.