UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz RAMS Başakşehir, deplasmanda Iberia Tiflis'i 1-0 yendi - Son Dakika
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UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz RAMS Başakşehir, deplasmanda Iberia Tiflis'i 1-0 yendi

UEFA Konferans Ligi\'ndeki temsilcimiz RAMS Başakşehir, deplasmanda Iberia Tiflis\'i 1-0 yendi

Temsilcimiz RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında konuk olduğu Gürcistan temsilcisi Iberia Tiflis'i 1-0 yendi. Tur atlayan tarafı belirleyecek rövanş maçı 15 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

08.08.2024 20:46  Güncelleme: 22:43
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UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz RAMS Başakşehir, 3. ön eleme turu ilk maçında Gürcistan temsilcisi Iberia Tiflis'e konuk oldu. Turuncu-lacivertliler, Mikheil Meskhi Stadı'ndaki mücadeleden 1-0 galip ayrılarak rövanş öncesi avantajı kaptı.

TEK GOL DAVIDSON'DAN

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada baştan sona üstün oynayan taraf olan RAMS Başakşehir, aradığı golü 87. dakikada buldu. Turuncu-lacivertliler, 87. dakikada Davidson'un attığı golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda da başka gol olmadı ve müsabakanın skorunu bu gol belirledi.

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz RAMS Başakşehir, deplasmanda Iberia Tiflis'i 1-0 yendi

RÖVANŞ NE ZAMAN?

Deplasmandaki ilk maçı kazanarak büyük bir avantaj elde eden RAMS Başakşehir, bu müsabakanın rövanşını 15 Ağustos Perşembe günü saat 20'45'te İstanbul'da oynayacak. Temsilcimiz, rakibini elemesi halinde play-off turunda St. Patrick's (İrlanda)-Sabah FC (Azerbaycan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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Son Dakika Spor UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz RAMS Başakşehir, deplasmanda Iberia Tiflis'i 1-0 yendi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Özgür Çelik: Ülke puanı için güzel galibiyet. Tebrikler 17 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz RAMS Başakşehir, deplasmanda Iberia Tiflis'i 1-0 yendi - Son Dakika
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