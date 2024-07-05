UEFA'nın Merih Demiral hakkındaki skandal kararına Ankara'dan tepki yağdı - Son Dakika
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Spor

UEFA'nın Merih Demiral hakkındaki skandal kararına Ankara'dan tepki yağdı

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UEFA'nın, bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesine siyasiler büyük tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kararın kabul edilemez olduğunu vurgularken Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da gereken cevabın yeşil sahada verileceğini ifade etti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kararın ''esefle karşılandığı'' dile getirilirken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise verilen bu kararı kınadı.

05.07.2024 16:23
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UEFA'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda kazanılan Avusturya maçında attığı golden sonra bozkurt işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'a verdiği 2 maçlık cezaya Ankara'dan tepki yağdı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: ÖN YARGILI BİR KARAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kararı "kabul edilemez" olarak nitelendirerek, "Kararın özgürlükçü ve hakkaniyetli bir yaklaşımla ve savunma dosyası ciddiyetle incelenerek düzeltilmesini bekliyoruz. Futbolun heyecanı ve güzelliği ön yargılı kararlarla gölgelenmemelidir" ifadelerini kullandı.

UEFA'nın Merih Demiral hakkındaki skandal kararına Ankara'dan tepki yağdı

BAKAN BAK: FUTBOLCULARIMIZ GEREKEN CEVABI YEŞİL SAHADA VERECEKTİR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UEFA tarafından milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verilmesine tepki gösterdi. Bak, "UEFA'nın, hukuki hiçbir dayanağı olmayan, bütünüyle siyasi olduğuna inandığımız haksız ve yanlı kararını kınıyoruz. Ülkemize ve milli futbolcumuz Merih Demiral'a uygulanan bu çifte standarda karşı hukuki yollardan hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Futbolcularımıza inanıyoruz. Onlar da gereken cevabı yeşil sahada verecektir!" paylaşımında bulundu.

UEFA'nın Merih Demiral hakkındaki skandal kararına Ankara'dan tepki yağdı

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: ESEFLE KARŞILIYORUZ

Dışişleri Bakanlığı tarafından da yapılan açıklamada "UEFA tarafından A Milli Futbol Takımı oyuncumuz Merih Demiral'a iki maç müsabakalardan men cezası verilmesini esefle karşılıyoruz" denildi. Uluslararası spor karşılaşmalarının toplumları ve ülkeleri birbirine yakınlaştırmak için tertip edildiğinin altının çizildiği açıklamada "Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm vatandaşlarımızda derin bir hayal kırıklığı yaratan bu karar, bazı Avrupa ülkelerinde yabancılara karşı ön yargılı davranma eğiliminin giderek arttığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirmiştir" ifadelerine yer verildi.

UEFA'nın Merih Demiral hakkındaki skandal kararına Ankara'dan tepki yağdı

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: BİZİM ÇOCUKLAR ŞİMDİDEN ŞAMPİYON

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise verilen cezayı, "Milli futbolcumuz Merih Demiral için UEFA Disiplin Kurulu tarafından verilen kararı kınıyorum. Bu ceza, çifte standartlı, ön yargılı bir anlayışın neticesidir. Maksadını aşan bu karar, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gölge düşürdüğü gibi sporun barış ve dostluk iklimini de zedelemektedir. 'Bizim Çocuklar' kim ne yaparsa yapsın şimdiden bizim şampiyonlarımızdır" sözleriyle kınadı.

UEFA'nın Merih Demiral hakkındaki skandal kararına Ankara'dan tepki yağdı

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: FUTBOLUN ÜZERİNE SİYASİ BASKI GÖLGESİ DÜŞTÜ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından UEFA'nın Demiral'a verdiği 2 maçlık cezayı hatalı bir karar olarak değerlendirdi. "UEFA kararı açıklanmadan önce belirli mahfillerde kararın yayınlanması, bu kararın belirli baskı gruplarının etkisi ile alındığı göstermektedir." ifadelerini kullanan Çelik, kararın futbolun üzerine siyasi baskı gölgesi düşürdüğünü dile getirdi.

UEFA'nın Merih Demiral hakkındaki skandal kararına Ankara'dan tepki yağdı

AK PARTİ GRUP BAŞKANI GÜLER: SİYASİ KARARI ŞİDDETLE KINIYORUZ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise "UEFA'nın aldığı bu kararı kınıyorum disiplin yönetmeliği çok açık. Bozkurt işareti geleneksel manada bu topraklara ait duruştur eylemdir maalesef baskı altında kaldılar Almanya'da çıkan bir gazete 2 maç cezayı çok önceden duyurdu bu bir siyasi hesaplaşma milli takımın moralini bozmak için yapıldığı çok açık bu kararı kabul etmiyoruz siyasi bir karar bu kararı şiddetle kınıyoruz" sözleriyle verilen cezaya tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Avusturya maçında kaydettiği gollerin ardından sevincini bozkurt işareti yaparak göstermişti. Yaptığı harekete ilişkin maç sonu konuşan Demiral "Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" ifadelerini kullanmıştı. Merih'in bu hareketi büyük ses getirirken Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bu gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istemişti. UEFA ise milli futbolcumuz hakkında "uygunsuz hareket" sebebiyle soruşturma başlatmıştı. UEFA'dan yapılan açıklama "2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu Avusturya- Türkiye karşılaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır . Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verilecektir" ifadeleri yer almıştı. Soruşturmayı karara bağlan UEFA, milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maçtan men cezası verdi.

UEFA\'nın Merih Demiral hakkındaki skandal kararına Ankara\'dan tepki yağdı

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Son Dakika Spor UEFA'nın Merih Demiral hakkındaki skandal kararına Ankara'dan tepki yağdı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Liya Tastan: Çılgın Türkler geliyor ondan korktular Eskiden ta bu yanana! Bu tarz cezalar bizi daha da hırslanacaktır Ne mutlu türküm diyene 2 2 Yanıtla

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