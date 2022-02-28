UEFA, Rus takımlarını FIFA ve UEFA organizasyonlarından men etti - Son Dakika
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UEFA, Rus takımlarını FIFA ve UEFA organizasyonlarından men etti

28.02.2022 20:59
UEFA, Rus takımlarını FIFA ve UEFA organizasyonlarından men etti

UEFA, Rusya Milli Takımı ve tüm Rus kulüplerinin bir sonraki duyuruya kadar UEFA ve FIFA nezdindeki tüm müsabakalardan men edildiğini açıkladı.

UEFA, Rusya Milli Takımı ve tüm Rus kulüplerinin bir sonraki duyuruya kadar UEFA ve FIFA nezdindeki tüm müsabakalardan men edildiğini açıkladı. UEFA, Rus markası ile olan sponsorluk anlaşmasının da feshedildiğini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı devam ederken, UEFA da Rusya Milli Takımı ve Rus takımları ile ilgili bir karar açıkladı. UEFA'nın açıklamasında Rusya Milli Takımı ve Rus kulüplerinin FIFA ve UEFA organizasyonlarından men edildiği belirtildi. Öte yandan Rus doğal gaz dağıtıcı firması ile olan sponsorluk anlaşmasının da feshedildiği açıklandı. - İSTANBUL

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Son Dakika: FIFA ve UEFA, Rusya Milli Takımı ile Rus kulüplerini tüm resmi müsabakalardan men etti Son Dakika: FIFA ve UEFA, Rusya Milli Takımı ile Rus kulüplerini tüm resmi müsabakalardan men etti Rus kulüpleri ve milli takımlarının hem FIFA hem UEFA organizasyonlarına katılımı askıya alındı Rus kulüpleri ve milli takımlarının hem FIFA hem UEFA organizasyonlarına katılımı askıya alındı UEFA, Rus kulüplerinin Avrupa kupalarına katılımlarını askıya aldı UEFA, Rus kulüplerinin Avrupa kupalarına katılımlarını askıya aldı

Milli, Rusya, UEFA, Rus, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor UEFA, Rus takımlarını FIFA ve UEFA organizasyonlarından men etti - Son Dakika


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