UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor - Son Dakika
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

07.03.2022 11:50
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş ayağı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş ayağı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turu ikinci maçlarında, yarın ve 9 Mart Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak.

15-16 Mart tarihlerinde kalan son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından turnuvada çeyrek finale kalan tüm takımlar belli olacak.

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Liverpool (İngiltere) - Inter (İtalya): (2-0)

Bayern Münih (Almanya) - Salzburg (Avusturya): (1-1)

9 Mart Çarşamba:

Real Madrid (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): (0-1)

Manchester City (İngiltere) - Sporting Lizbon (Portekiz): (5-0)

15 Mart Salı:

Manchester United (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya): (1-1)

Ajax (Hollanda) - Benfica (Portekiz): (2-2)

16 Mart Çarşamba:

Juventus (İtalya) - Villarreal (İspanya): (1-1)

Lille (Fransa) - Chelsea (İngiltere): (0-2)

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UEFA Şampiyonlar Ligi, Portekiz, İspanya, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor - Son Dakika


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