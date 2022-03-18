UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

18.03.2022 14:30
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA'nın merkezinde yapıldı. Çekilen kura ile Devler Ligi'nde son 8 takım arasında oynanacak ve çıkacak sonuçlara göre oluşacak yarı final müsabakalarının eşleşmeleri de belirlenmiş oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçlar 5-6 Nisan, ikinci maçlar ise 12-13 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Çekilen kura sonucu çeyrek finalde oluşan eşleşmeler şu şekilde:

Chelsea - Real Madrid

Manchester City - Atletico Madrid

Villareal - Bayern Münih

Benfica - Liverpool

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri ise şöyle olacak:

Manchester City - Atletico Madrid/ Chelsea - Real Madrid

Benfica - Liverpool/ Villarreal - Bayern Münih - İSTANBUL

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UEFA Şampiyonlar Ligi, İsviçre, Nisan, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika


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