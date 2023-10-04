UEFA, Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032'yi ortak düzenlemek için yaptığı başvuruyu kabul etti

"Şimşek ve Yerlikaya\'dan sonra sıra Hakan Fidan\'da mı?"

Türkiye\'nin olmadığı masaya oturmadı: Onlar yoksa ben de yokum

Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032'yi düzenlemek için yaptığı ortaklık başvurusu UEFA tarafından kabul edildi. UEFA, 10 Ekim'de turnuvayı düzenleyecek ülkeyi açıklayacak.

TÜRKİYE, 2028 VE 2032 İÇİN TEKLİF YAPTI

İtalya, sadece EURO 2032 için teklif verirken Türkiye, EURO 2028 ve EURO 2032'e ev sahipliği yapmak için teklif yapmıştı. UEFA yaptığı açıklamada EURO 2028'in ev sahipliğini ise İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda'nın yapacağını duyurdu.

EURO 2028'in oynanacağı stadyumlar şöyle: