UEFA, Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032'yi ortak düzenlemek için yaptığı başvuruyu kabul etti - Son Dakika

UEFA, Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032'yi ortak düzenlemek için yaptığı başvuruyu kabul etti

Son Güncelleme: 04.10.2023 13:46

UEFA, EURO 2032'yi Türkiye ve İtalya'nın ortak düzenleme başvurusunu kabul etti. UEFA İcra Kurulu, 10 Ekim'de turnuvayı düzenleyecek ülkeyle ilgili kararını açıklayacak.

Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032'yi düzenlemek için yaptığı ortaklık başvurusu UEFA tarafından kabul edildi. UEFA, 10 Ekim'de turnuvayı düzenleyecek ülkeyi açıklayacak.

TÜRKİYE, 2028 VE 2032 İÇİN TEKLİF YAPTI

İtalya, sadece EURO 2032 için teklif verirken Türkiye, EURO 2028 ve EURO 2032'e ev sahipliği yapmak için teklif yapmıştı. UEFA yaptığı açıklamada EURO 2028'in ev sahipliğini ise İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda'nın yapacağını duyurdu.

EURO 2028'in oynanacağı stadyumlar şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA, Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032'yi ortak düzenlemek için yaptığı başvuruyu kabul etti - Son Dakika


Son Dakika
14:34 3 kardeşin ölümünde büyük ihmal!
14:33 İstiklal saldırısının faili Suriye'de öldürüldü
14:06 Sinop'ta 5 Kilo Ağırlığında Kırlangıç Balığı Yakalandı
14:00 İrfan Can Kahveci'nin adı listede yok! Fenerbahçe'nin Spartak Trnava kadrosu belli oldu
13:55 Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile görüntülendi, her gören babaya benzetti
13:53 Taraftar kalp kirizi geçirdi. Hakem maçı durdurmayınca diğer taraftarlar sahaya girip maçın surmasını sağladı
13:18 Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 140 kilometre derinlikte 16 terör hedefi vuruldu
13:17 Aliyev, Türkiye'nin de katılması şartının kabul edilmemesi nedeniyle Paşinyan'la görüşmeyi reddeti
13:08 UEFA, Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032'yi ortak düzenlemek için yaptığı başvuruyu kabul etti
13:09 Belediye meclisinde kavga! MHP'li üye, CHP'li üyenin burnunu kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2023 15:04:16. #1.13#
SON DAKİKA: UEFA, Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032'yi ortak düzenlemek için yaptığı başvuruyu kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement