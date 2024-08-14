UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Çekya farkı açıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Çekya farkı açıyor

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Çekya farkı açıyor

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, Lille ile 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda etti. Bu sonuçla Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması 10. sıraya geriledi. Fenerbahçe'nin elenmesi, ülke puanına sadece 0.1 katkı yaptı. Geçen hafta 9. sırayı Çekya'ya kaptıran Türkiye, Çekya'nın iki galibiyetle geceyi tamamlamasıyla aradaki fark 0.65'e çıktı.

14.08.2024 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa'daki temsilcimiz Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden 3. ön eleme turunda Lille ile uzatmalara giden maçta 1-1 berabere kalarak elenmesinin ardından gözler ülke puanına çevrildi. Geçen hafta gerisine düştüğümüz Çekya farkı açmaya başladı.

ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA ÇEKYA FARKI AÇIYOR

Fenerbahçe, Lille ile 1-1 berabere kalıp ülke puanına 0.1 katkı yaptı. Maç 1-0 sona erip Fenerbahçe penaltılarda elenseydi ülke puanına katkısı 0.2 olacaktı.

SLAVIA PRAG LILLE İLE EŞLEŞTİ

Geçen hafta ülke puanı sıralamasında 9. sırayı kaptırdığımız Çekya'da ise Sparta Prag, FCSB'yi 1-1'in rövanşında deplasmanda 3-2 geçip play-off turuna yükseldi, Slavia Prag ise Union SG'yi 3-1'in rövanşında deplasmanda 1-0 yendi ve turu geçip Lille'in rakibi oldu. Bu sonuçların ardından geceyi iki galibiyetle tamamlayan Çekya, Türkiye ile farkı 0.65'e çıkardı. Türkiye, Perşembe günkü maçların sonucu fark etmeksizin haftayı 10. sırada tamamlayacak.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM

  • 1- İNGİLTERE: 89.160
  • 2- İTALYA: 79.106
  • 3- İSPANYA: 73.989
  • 4- ALMANYA: 71.660
  • 5- FRANSA: 57.950
  • 6- HOLLANDA: 54.566
  • 7- PORTEKİZ: 49.516
  • 8- BELÇİKA: 43.200
  • 9- ÇEKYA: 35.750

10- TÜRKİYE: 35.100

  • 11- NORVEÇ: 30.500
  • 12- İSRAİL: 29.875
  • 13- AVUSTURYA: 29.100
  • 14- DANİMARKA: 28.700
  • 15- YUNANİSTAN: 28.250

UEFA ülke puanı sıralaması, Fenerbahçe, Türkiye, Lille, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Çekya farkı açıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Adem Karasu: Sürekli birbirimizle uğraşmaktan, saçma sapan hakemlerin kararlarını günlerce konuşmayı bırakıp sadece futbolu konuşursak belki farkı kapatıp yine galibiyetler alabiliriz. Yani düşünün yeni gelen Morinho bile erken başladı bu durumlara. 22 0 Yanıtla
  • Hüseyin SARIAHMET: Her zaman ilk sekiz içinde olmalıyız. 3 0 Yanıtla

16:12 İlkokullarda sınav saati kaldırıldı İlkokullarda sınav saati kaldırıldı
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
14:56 Genç kadının verdiği sokak röportajı sonrası tutuklanması Adalet Bakanı Tunç’a soruldu Genç kadının verdiği sokak röportajı sonrası tutuklanması Adalet Bakanı Tunç'a soruldu
14:30 AK Parti 23 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Özeleştiri’’ çıkışı törene damga vurdu AK Parti 23 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Özeleştiri'' çıkışı törene damga vurdu
13:08 TBMM’ye hitap edecek Mahmud Abbas’tan kürsü talebi Oturarak konuşmak istedi ama... TBMM'ye hitap edecek Mahmud Abbas'tan kürsü talebi! Oturarak konuşmak istedi ama...
07:31 Yerden kalkmıyorlardı Lille teknik direktörünün açıklaması daha bomba Yerden kalkmıyorlardı! Lille teknik direktörünün açıklaması daha bomba
00:28 Sakarya’da şehir hastanesi inşaatında tavan çöktü: 15 işçi yaralandı Sakarya'da şehir hastanesi inşaatında tavan çöktü: 15 işçi yaralandı
23:45 Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe’de bir ilki yaşadı Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe'de bir ilki yaşadı
23:39 ’’Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim’’ paylaşımına açıklama var Gerçek bambaşka çıktı ''Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim'' paylaşımına açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı
23:28 Hakeme demediğini bırakmadı Mourinho’dan Şampiyonlar Ligi’ne veda sonrası sert sözler Hakeme demediğini bırakmadı! Mourinho'dan Şampiyonlar Ligi'ne veda sonrası sert sözler
23:19 ABD, İsrail’e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi ABD, İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 16:53:31. #1.13#
SON DAKİKA: UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Çekya farkı açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement