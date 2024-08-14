Avrupa'daki temsilcimiz Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden 3. ön eleme turunda Lille ile uzatmalara giden maçta 1-1 berabere kalarak elenmesinin ardından gözler ülke puanına çevrildi. Geçen hafta gerisine düştüğümüz Çekya farkı açmaya başladı.
Fenerbahçe, Lille ile 1-1 berabere kalıp ülke puanına 0.1 katkı yaptı. Maç 1-0 sona erip Fenerbahçe penaltılarda elenseydi ülke puanına katkısı 0.2 olacaktı.
Geçen hafta ülke puanı sıralamasında 9. sırayı kaptırdığımız Çekya'da ise Sparta Prag, FCSB'yi 1-1'in rövanşında deplasmanda 3-2 geçip play-off turuna yükseldi, Slavia Prag ise Union SG'yi 3-1'in rövanşında deplasmanda 1-0 yendi ve turu geçip Lille'in rakibi oldu. Bu sonuçların ardından geceyi iki galibiyetle tamamlayan Çekya, Türkiye ile farkı 0.65'e çıkardı. Türkiye, Perşembe günkü maçların sonucu fark etmeksizin haftayı 10. sırada tamamlayacak.
ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM
Son Dakika › Spor › UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Çekya farkı açıyor - Son Dakika
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