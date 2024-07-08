UEFA'ya ''Hileli maç'' itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor - Son Dakika
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UEFA'ya ''Hileli maç'' itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor

UEFA\'ya \'\'Hileli maç\'\' itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Almanya'nın İspanya'ya 119. dakikada yediği golle mağlup olmasının ardından Alman taraftarlar, maçın tekrar edilmesi için kampanya başlattı. Alman taraftarlar, maçın son dakikalarında yaşanan bir pozisyonda penaltı verilmesi gerektiğini iddia ederek UEFA'ya ve Hakem Anthony Taylor'a büyük tepki gösterdi. Kampanya kapsamında 300 bin civarında dilekçe UEFA'ya iletilirken, taraftarlar maçın tekrar oynanmasını talep ediyor...

08.07.2024 15:54
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla sürerken, ev sahibi Almanya 119. dakikada yediği golle mağlup olarak İspanya'ya kaybetmiş ve turnuvadan elenmişti.

PENALTI BEKLEDİLER, HAKEM "DEVAM" DEDİ

Alman taraftarlar karşılaşmanın tekrar edilmesi için bir kampanya başlattı. Maçta dakikalar 106'yı gösterirken oldukça ilginç bir an yaşandı. Ceza sahası yayında topla buluşan Jamal Musiala'nın sert şutunda top İspanyol oyuncu Marc Cucurella'nın eline çarptı. Bu pozisyonda Almanlar penaltı beklerken hakem Anthony Taylor oyunu devam ettirdi. Video Asistan Hakem'den de uyarı gelmeyince hakem oyunu devam ettirdi.

MAÇIN TEKRARI İSTENDİ

Alman taraftarlar özellikle sosyal medyada bu pozisyona penaltı verilmesi gerektiğini iddia ederek UEFA'ya ve Hakem Anthony Taylor'a büyük tepki gösterdi.

KAMPANYA BAŞLATTILAR: BU MAÇ HİLELİ

Alman futbolseverler bir kampanya başlatarak UEFA'yı dilekçe yağmuruna tuttu. 300 bin civarında dilekçe UEFA'ya iletilirken Almanlar maçın tekrar oynanmasını istedi. Taraftarlar, UEFA'ya gönderdikleri dilekçede, "Bu maç hileliydi. Bunun açıkça kabul edilmesi gerekiyor" ifadelerine yer verdiler.

İşte o pozisyon:

UEFA'ya 'Hileli maç' itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

İspanya, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA'ya ''Hileli maç'' itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ayhan Yıldız: Bizim maçımızda da 2 kırmızı kart olmalı,kimsenin sesi çıkmıyor 35 3 Yanıtla
  • ŞEHZADE MUSTAFA: Bizden neden ses yok iki kırmızı kart net. Bir penaltımız ve onların son golünde faul vardı. 21 1 Yanıtla
  • ferhat keser: dilekçe milekçe BOŞ!!! gerçi almanyanın itirazı neree bizim itirazımız nereee bu uefa için!!! 13 4 Yanıtla
    ferhat eser: savcılıkta hesap verdiğin zaman dilekçeyi göreceksin 4 4 Gündüz: Ağla 1 0
  • Şükrü null: İspanya çaktı, ağlamayın 9 1 Yanıtla
  • Emir Kozcu: Olur siz emredin yeter ki. Almanya yenene kadar tekrar ederiz:)) ulan bizim maçta 2 kırmızı kartı eş geçtiler. attıkları 2.golde faul var.üstelik tüm turnuvayı forwetsiz oynadık. Biz ne yapalim. 2 0 Yanıtla
  • Şahabettin Kural: Adaletsiz bir turnuva.. Hiç olmasa daha iyi 1 0 Yanıtla

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