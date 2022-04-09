Uğur Dündar: Birçok üyenin desteği ile adayım - Son Dakika
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Uğur Dündar: Birçok üyenin desteği ile adayım

09.04.2022 11:08
Uğur Dündar: Birçok üyenin desteği ile adayım

Fenerbahçe YDK başkan adayı Uğur Dündar, "Fenerbahçe'nin içerisindeki mevcut fay hatlarından maalesef kendisine çıkar sağlayan, küçük bir azınlık da var. Hatta buna tek kişilik bir ordu da diyebiliriz, baş harfi Sayın Vefa Küçük" dedi.

Fenerbahçe YDK başkan adayı Uğur Dündar, "Fenerbahçe'nin içerisindeki mevcut fay hatlarından maalesef kendisine çıkar sağlayan, küçük bir azınlık da var. Hatta buna tek kişilik bir ordu da diyebiliriz, baş harfi Sayın Vefa Küçük" dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olan Uğur Dündar, açıklamalarda bulundu. Birçok üyenin desteği ile aday olduğunu ifade eden Uğur Dündar, ekibine olan ilginin her geçen gün büyüyerek kendilerini onurlandırdığını dile getirdi.

YDK Başkanlığı için göreve talip olmalarından rahatsız olan küçük bir azınlık olduğunun altını çizen Uğur Dündar, Vefa Küçük'ü eleştirerek, "Tabi adaylığımızdan memnun olanlar kadar, manevi değeri büyük bu göreve talip olmamızdan yüksek derecelerde rahatsızlık duyan, Fenerbahçe'nin içerisindeki mevcut fay hatlarından maalesef kendisine çıkar sağlayan, küçük bir azınlık da var. Hatta buna tek kişilik bir ordu da diyebiliriz, baş harfi Sayın Vefa Küçük. Öyle ki, beni düelloya davet ediyor, intikam ateşiyle yanıp tutuşuyor. İftiralarda bulunmaktan çekinmiyor, seçim propagandasını direkt olarak benim üzerime kurguluyor. Süreç boyunca kullandığı kelimelere bir bakın; korkuyor, karşıma çıkamaz, rövanş, hesaplaşma, sattı, proje, kan davası, darbe, ihanet. Bunları bana, hepinizin çok yakından tanıdığı Uğur Dündar'a söylüyor ve bu büyük makamı, bu sözcüklerle kirletiyor, küçültüyor. ve ne yazık ki soyadı gibi küçüldüğünün farkına varmıyor. Tabii Vefa Bey, bırakın bir yüksek divan kurulu başkanına, Fenerbahçe kongre kartını cebine yeni koymuş bir üyeye bile yakışmayacak çirkinlikteki ifadelerle bana zerre zarar veremedi ama siz değerli divan kurulu üyelerimize, diğer başkan adaylarımıza ve mevcut başkanımıza, derin anlamlar içeren saygısızlıklarda bulundu. Sizlerin zihinlerini manipüle etmeye çalıştı. Kendisini önce Allah'a, sonra da sizlere havale ediyorum, gerekeni yapacağınıza kuşku duymuyorum" diye konuştu.Uğur Dündar, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Yıllar boyu bana bahşettiğiniz en güvenilir kişi referansımla, Fenerbahçelilik tecrübemle karşınızda bulunuyorum. En büyük hedefimiz Fenerbahçe'nin birleştirici gücü olmaktı, biliyorum ki sizlerde de çok büyük karşılığı olan bir vaat bu. Bununla birlikte, seçilir seçilmez kısa bir süre içerisinde hayata geçirmek istediğimiz, askıda bilet, yüksek divan kurulu üyelerimize belirli oranlarda fayda sağlayacak sağlık fonu, sağlık sigortası indirimleri, hastane muayene indirimi gibi sponsorluklarla beslenmiş, 5-6 projemiz için derhal çalışmaya başlayacağız; hepsinin altyapısı hazır. Ayrıca sizlerin sorunlarını direkt olarak dinleyecek, bir telefon hattı kuracağız ve tüm sorunlarınızla doğrudan muhatap olacağız. Lacivert pusula bugün elinizden eksik olmasın, bana ve değerli ekibime vereceğiniz yetki için bir çocuk kadar heyecanlıyım. Yüksek Divan Kurulu seçiminin, tüm camiamızda yepyeni başlangıçlara, parlak bir geleceğe vesile olmasını diliyorum."

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Divan Kurulu, Uğur Dündar, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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