Ukrayna ve Rusya'da futbol da darbe yedi - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna ve Rusya'da futbol da darbe yedi

24.02.2022 16:22
Ukrayna ve Rusya'da futbol da darbe yedi

Yabancı futbolcular ülkeden ayrılmak için yardım istediBrezilyalı futbolcular bir video ile seslerini duyurduŞampiyonlar Ligi finali başka bir ülkeye alınıyorUkrayna Ligi'nde bu hafta sonundaki maçlar ertelendi, Rusya Ligi'nde şimdilik ibr erteleme görünmüyorİstanbul, Rusya ile Ukrayna...

Yabancı futbolcular ülkeden ayrılmak için yardım istedi

Brezilyalı futbolcular bir video ile seslerini duyurdu

Şampiyonlar Ligi finali başka bir ülkeye alınıyor

Ukrayna Ligi'nde bu hafta sonundaki maçlar ertelendi, Rusya Ligi'nde şimdilik ibr erteleme görünmüyor

İstanbul,

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan son gelişmeler, futbol dünyasını da olumsuz etkiliyor.

UEFA, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş krizi nedeniyle bu yıl St Petersburg kentinde oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin resmen açıklanmasa da başka ülkede oynanmasını kararlaştırdı.

UEFA'dan bugün yapılan açıklamada; Başkan Aleksander Ceferin ve yönetim kurulu üyelerinin, Rusya ve Ukrayna arasında yaşananlarla ilgili yarın olağanüstü toplantı gerçekleştirileceği ifade edildi. Sonrasında ise edinilen bilgiye göre 28 Mayıs tarihinde oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi Finali'nin başka bir ülkeye alındığı açıklanacak.Öte yandan Rusya'nın gece yarısında işgal etmeye başladığı Ukrayna'da yabancı futbolcular ayrılmak için ülkelerinden yardım istedi.

2 gün öncesine kadar Türkiye'de kamp yapan Ukrayna'nın iki büyük takımı Dinamo Kiev ve Shakhtar Donetsk'te Belek'teki çalışmaların uzaması gündeme gelmişti ancak planlama değişmedi ve 22 Şubat'ta takımlar Antalya'dan ayrıldı. Şimdi Ukrayna'daki savaştan etkilenen yabancı futbolculardan özellikle Brezilyalı isimler ailelerinin de yer aldığı bir video yayınlayıp seslerini duyurdular. Bir otelde eşleri ve çocuklarıyla kamera karşısında geçen Brezilyalı futbolcular, Ukrayna'dan ayrılmak için Brezilyalı yetkililerden yardım talep etti. Takımlardaki diğer yabancılar da ülkelerinin ilgili birimlerine başvurarak tahliye konusunda yardım istediler. Normal şartlarda Ukrayna Ligi'nin ikinci yarısı bu hafta sonu başlayacaktı. Şimdilik 2 hafta ertelenen ligin başlaması savaşın seyrine bağlı. Rusya Ligi'nde ise şimdilik erteleme görünmüyor. Ukrayna Ligi gibi son maçlar Aralık ayında oynandı, devre arası bu hafta sonu bitiyor ve fikstüre göre Rusya Premier Lgi'nde hafta sonu maçlarında bir erteleme görünmüyor.

YORUMLAR
500
Ukraynalı futbolcu savaşa böyle tepki gösterdi! Attığı gol sonrası Ukrayna Devlet Arması'nın olduğu bir tişört giydi Ukraynalı futbolcu savaşa böyle tepki gösterdi! Attığı gol sonrası Ukrayna Devlet Arması'nın olduğu bir tişört giydi İtalya Başbakanı Draghi: 'Rusya'ya karşı çok sert bir yaptırım paketine karar vereceğiz' İtalya Başbakanı Draghi: 'Rusya'ya karşı çok sert bir yaptırım paketine karar vereceğiz'

Şampiyonlar Ligi, Ukrayna, Futbol, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ukrayna ve Rusya'da futbol da darbe yedi - Son Dakika


Son Dakika
16:12 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Kardeşini kaybeden Isabel ne yapacaktır?
16:12 Haluk Levent şimdi de elini, arabesk müziğin ünlü sesi Tüdanya'ya uzattı! Gırtlak kanseri sonucu sesini kaybetmişti
16:04 Kremlin: Ukrayna ile 'belirli şartlar' karşılanırsa görüşebiliriz! İşte o şartlar: Tarafsızlık ve silahların konuşlandırılmasının reddi!
16:03 Ukrayna düşürülen Rus helikopterinin fotoğraflarını paylaştı!
15:50 Ukrayna'daki Türk öğrenciler sosyal medyada: İmdat, kurtarın bizi!
15:44 Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Züleyha, Hakan'ı affedebilecek mi?
15:39 Kapalıçarşı'da hareketli saatler! Savaş çıktı, altın arttı, vatandaş yatırım yapıyor
15:39 Bitcoin'de sert düşüş sürüyor! 35 bin doların altını gördü
15:32 Türkiye'yi terk etmenin bedelini ağır ödüyor! Diş hekimi Dışişleri'nden "Beni alın" çağrısında bulundu
15:31 Ukrayna'da son durum: Rus güçleri başkent Kiev'e girdi, NATO asker göndermiyor! Moskova'da Kızıl Meydan yasağı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 16:29:37. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna ve Rusya'da futbol da darbe yedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement