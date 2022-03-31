Ukraynalı savaş mağduru 43 sporcu çocuk, Rize'de - Son Dakika
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Ukraynalı savaş mağduru 43 sporcu çocuk, Rize'de

31.03.2022 22:57
Ukraynalı savaş mağduru 43 sporcu çocuk, Rize'de

Kulüpler Birliği Vakfı'nın organize etmesiyle Türkiye'ye gelen 131 kişilik Ukraynalı savaş mağduru altyapı sporcusu çocuktan 43'ü Çaykur Rizespor Kulübü tarafından misafir edilmek üzere Rize'ye geldi.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın organize etmesiyle Türkiye'ye gelen 131 kişilik Ukraynalı savaş mağduru altyapı sporcusu çocuktan 43'ü Çaykur Rizespor Kulübü tarafından misafir edilmek üzere Rize'ye geldi.

Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen ve Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Sivasspor ve Antalyaspor'un da destek verdiği proje kapsamında Ukraynalı savaş mağduru altyapı sporcularından oluşan 131 kişilik kafile, özel uçakla Polanya'dan Trabzon'a geldi. Çaykur Rizespor Kulübü'nün süreç boyunca konuk edeceği kafiledeki 43'ü çocuk ve 5 ebeveyn Rize'ye geldi. Ukraynalı savaş mağduru çocuklar, altyapı tesislerinde yeşil-mavili yöneticiler tarafından karşılandı. Yeşil-mavili forma giyen çocuklar, tesis önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. 42 saat yolculukla Rize'ye ulaşan çocuklar yemeklerini yedikten sonra dinlenmeye çekildi.

"ÇOK DUYGUSAL BİR SÜREÇ"

Çaykur Rizespor Asbaşkanı Serkan Karavin, "Kulüpler Birliği'nin almış olduğu kararla Türkiye'de 150'ye yakın çocuğu misafir ediyoruz. Rizespor olarak 43 çocuğumuz, 5 ebeveyni ile beraber Rize'deler. Bu tabii ki Türkiye'nin gücünün bir göstergesi. Türkiye burada hepsine kucak açıyor. Biz de Ukrayna'daki sporcu çocuklarımızı buraya getirdik. Bu malum savaş süreci bitene kadar ki inşallah kısa zamanda çözülür diye düşünüyoruz, burada bizim misafirimiz olacaklar. Konaklamaları ile beraber bütün ihtiyaçları Çaykur Rizespor tarafından karşılanacak. Kendileri ile alakalı eğitimlerinin yanında dil eğitimi vermeyi düşünüyoruz. Başkanımız ve tüm yönetim kurulu üyelerimiz ile beraber bu süreci beraber atlatacağız. Çok duygusal bir süreç. Yaklaşık 42 saattir yoldalar. Tren yolculuğundan sonra uçakla buraya geldiler. Biz burada onlara huzurlu bir ortam sunarak yaşadıkları sıkıntılı süreci atlatmaya çalışacağız" dedi.

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Rizespor, Türkiye, Savaş, Rize, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ukraynalı savaş mağduru 43 sporcu çocuk, Rize'de - Son Dakika


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