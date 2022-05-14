Uluslararası Koramaz Vadisi MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın 3. etabı koşuldu - Son Dakika
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Uluslararası Koramaz Vadisi MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın 3. etabı koşuldu

14.05.2022 11:59
Uluslararası Koramaz Vadisi MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın 3. etabı koşuldu

Uluslararası Koramaz Vadisi MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın 3. etabı, Kayseri'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'nde yapıldı.

Uluslararası Koramaz Vadisi MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın 3. etabı, Kayseri'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'nde yapıldı.

Sporcular, Melikgazi ilçesi sınırlarında bulunan Koramaz Vadisi'ndeki Vekse Mahallesi'nin 4,6 kilometrelik parkurunda mücadele etti.

Yarış sırasında tarihi sokaklardan geçen sporcular vadileri aşarak, bölgeyle özdeşleşen yüzlerce yıllık güvercinliklerin arasından güzergahı 7 turda tamamladı.

Yarışta elit erkeklerde Süleyman Sefa Temel birinci, Kazakistan'dan Denis Sergiyenko ikinci, Emre Yavuz üçüncü sırada yer aldı.

Elit kadınlarda birinciliği Kazakistan'dan Alina Sarkulavo elde ederken, ikinci Azize Bekar, üçüncü Sevim Gerçek oldu.

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Uluslararası Koramaz Vadisi MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın 2. etabı koşuldu Uluslararası Koramaz Vadisi MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın 2. etabı koşuldu

UNESCO Dünya Mirası, Kazakistan, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Uluslararası Koramaz Vadisi MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın 3. etabı koşuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uluslararası Koramaz Vadisi MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın 3. etabı koşuldu - Son Dakika
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