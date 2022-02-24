Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası başladı - Son Dakika

Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası, düzenlenen açılış seremonisiyle başladı.

Müsabakaların yapılacağı Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Törenin açılış konuşmasını yapan İstanbul Gençlik Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Avrupa Şampiyonası öncesi bu turnuvanın sporcular için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Dünyanın dört bir yanından ülkemize gelen güreşseverlere ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyorum. Avrupa Şampiyonası öncesi bu turnuva sporcuların performanslarını görme açısından önemli bir fırsattır. Bu zorlu mücadelede İstanbul'a gelen tüm sporculara başarılar diliyorum." diye konuştu.

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Şeref Eroğlu ise şunları söyledi:

"Dünyanın dört bir tarafından ülkemize gelen güreş sevdalılarına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyorum. Bu tür organizasyonlara her zaman ev sahipliği yapmaya hazırız. Avrupa Şampiyonası öncesi bu turnuva tüm sporcular büyük önem arz etmektedir. Aynı zamanda seri başı sıralamasında önemli bir kriter oluşturmaktadır. Bu zorlu mücadelede tüm sporculara başarılar dilerim. Dünya minderlerinde ter dökmüş biri olarak bu müsabakaların kardeşçe, fair play kuralları içinde sakatlık olmadan tamamlanmasını temenni ediyorum. Bu tür organizasyonları yaparken bizden desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum."

TGF Başkanı Eroğlu, Dünya Güreş Birliği (UWW) Yönetim Kurulu Üyesi ve Şampiyona Teknik Delegesi Lucıo Caneva'ya günün hatırası adına bir plaket takdim etti.

Güreşin en prestijli organizasyonlarından biri arasında kabul edilen organizasyona 43 ülkeden 550 sporcu katılıyor. Turnuvanın ilk günkü grekoromen müsabakalarında 55, 60, 63, 67, 87, 97 ve 130 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak.