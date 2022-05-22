Uluslararası yayında dünyaya Türkçe seslendi! Şampiyon koç Ergin Ataman'dan tarihi sözler - Son Dakika
Üye Girişi

Uluslararası yayında dünyaya Türkçe seslendi! Şampiyon koç Ergin Ataman'dan tarihi sözler

22.05.2022 00:44
Uluslararası yayında dünyaya Türkçe seslendi! Şampiyon koç Ergin Ataman'dan tarihi sözler

THY EuroLeague'de üst üste 2. kez şampiyon olan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Uluslararası yayında Türkçe konuşan Ataman, "Kanını, canını, yüreğini Ay-Yıldız için feda eden, bizlerle kalbi atan tüm Türk halkına armağan olsun. En büyük biziz! Bu kadar! İşte Türk insanı!" dedi.

Turkish Airlines Euroleague'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan final maçında Real Madrid'i 58-57 yenen Anadolu Efes oldu. Temsilcimizin başantrenörü Ergün Ataman karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamayla gündeme oturdu.

"TÜRK HALKINA ARMAĞAN OLSUN"

Euroleague'in uluslararası yayınında Türkçe konuşan Ergin Ataman, "Bu takımla gurur duyuyorum. Kanını, canını, yüreğini Ay-Yıldız için feda eden, bizlerle kalbi atan tüm Türk halkına armağan olsun. En büyük biziz! Bu kadar! İşte Türk insanı!" ifadelerini kullandı. Bu sözler kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken, o anlara beğeni yağdı.

YORUMLAR
500
Real Madrid'i yenen Anadolu Efes arka arkaya 2. kez Euroleague şampiyonu oldu Real Madrid'i yenen Anadolu Efes arka arkaya 2. kez Euroleague şampiyonu oldu Akşener: 'Anadolu Efes'i Yürekten Kutluyor, Teknik ve İdari Ekibi Başta Olmak Üzere Tüm Taraftarları Tebrik Ediyorum' Akşener: 'Anadolu Efes'i Yürekten Kutluyor, Teknik ve İdari Ekibi Başta Olmak Üzere Tüm Taraftarları Tebrik Ediyorum'

Anadolu Efes, Ergin Ataman, Euroleague, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uluslararası yayında dünyaya Türkçe seslendi! Şampiyon koç Ergin Ataman'dan tarihi sözler - Son Dakika


Son Dakika
00:21 Demet Evgar'ın ev düğünü semtin sakinlerini rahatsız etti!
00:09 Anadolu Efes kaptanından büyük incelik! Doğuş Balbay'ın hareketi spikeri bile şaşırttı
23:57 Erdoğan, arka arkaya 2. kez Avrupa şampiyonu olan Anadolu Efes'i sosyal medya hesabından kutladı
23:47 CHP'nin İstanbul'da gerçekleşen "Milletin Sesi" mitingine katılan Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ile tokalaşmadı
22:58 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti
22:57 Finlandiya'nın ardından İsveç'te geri adım attı! Erdoğan'la yapılan telefon görüşmesi söylemleri değiştirdi
22:40 Antalya'da yaşayan Ukraynalı eski milletvekili, 2 çocuğunu bıçaklayarak katletti!
22:39 Paris Saint-Germain, resmen açıkladı! Kylian Mbappe ile imzalar atılmış
21:49 Real Madrid'i yenen Anadolu Efes arka arkaya 2. kez Euroleague şampiyonu oldu
21:49 Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi! Tecrübeli hoca Yeni Malatyaspor maçının ardından kulübe veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 00:58:07. #1.12#
SON DAKİKA: Uluslararası yayında dünyaya Türkçe seslendi! Şampiyon koç Ergin Ataman'dan tarihi sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement