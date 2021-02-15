Ümit Milli Futbol Takımı oyuncusu Erkan Eyibil: "Türkiye'yi seçtim, Türkiye benim ülkem" - Son Dakika
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Ümit Milli Futbol Takımı oyuncusu Erkan Eyibil: "Türkiye'yi seçtim, Türkiye benim ülkem"

Ümit Milli Futbol Takımı oyuncusu Erkan Eyibil: "Türkiye'yi seçtim, Türkiye benim ülkem"

15.02.2021 14:49

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda mücadele edecek Ümit Milli Futbol Takımı oyuncusu Erkan Eyibil, milli takım tercihini ana vatan Türkiye'den yana kullandığı için mutlu olduğunu söyledi.

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda mücadele edecek Ümit Milli Futbol Takımı oyuncusu Erkan Eyibil, milli takım tercihini ana vatan Türkiye'den yana kullandığı için mutlu olduğunu söyledi.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren Ümit Milli Takım'ın genç oyuncusu Erkan Eyibil, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Grupta yer alan rakipler arasında en iyi takımın Belçika olduğunu söyleyen 19 yaşındaki futbolcu, "Denk bir gruptayız. Şansımız var. Geçmemiz gereken bir grup. Danimarka ve Belçika var. Belçika çok iyi top oynuyor. Onlara karşı dikkatli olmalıyız. Her maç dikkatli olmalıyız. Belçika, Danimarka'dan daha iyi. Gruptaki en iyi takım Belçika." diye konuştu.

Gelecek yıl Eintracht Frankfurt'ta forma giyecek Bursasporlu Ali Akman'ın transferini değerlendiren Erkan, "Almanya sert ülke, zor olacak. Ali Akman'ı burada gördüm, iyi oyuncu. İnşallah en iyisi ve hayırlısı olur." ifadelerini kullandı.

"İnşallah hayırlısıyla A Milli Takım'a çıkarım"

Hollanda ekibi Go Ahead Eagles'ta kiralık oynayan Almanya doğumlu futbolcu, milli takım tercihi için, "Annem ve babam Türkiye'de doğdu. Evde hep Türkçe konuştuk. Her zaman Türkiye'yi istiyordum. Türkiye'yi seçtim, Türkiye benim ülkem. İnşallah hayırlısıyla A Milli Takım'a çıkarım." dedi.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın hazırlıklarını da değerlendiren Erkan Eyibil, "Yeni bir jenerasyonumuz var. Herkesin birbirini tanıması için burada buluştuk. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Gelecek ay bir kamp daha var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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