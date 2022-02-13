Ümit Şengül: "Bu takım çok can yakacak"

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, alınan Alanyaspor beraberliği sonrasında, "Kasımpaşa yukarıları hedefleyecek ve istediği yerde bitirecek. Bu takım çok can yakacak ve çok iyi işler yapacak" diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa evinde Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakadan sonra basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, hafta içi rakiplerini iyi derecede analiz ettiklerini ifade ederek, "Nasıl karşılayacağız diye baktık. Maça inanılmaz iyi başladık. Ciddi manada pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Değerlendiremediğimiz pozisyonlar akabinde kendi hatamızdan gol yedik. İkinci yarı tempoyu yüksek tutan, istekli arzulu oynayan taraf bizdik. Skoru lehimize çevirdik ama koruyamadık. Rakibimiz pas oyunu oynuyor ama oyunu tamamen yavaşlattılar, oyunu rakibi sindirmek için ağırlaştırarak oynadılar. Buna da Yaşar Kemal Uğurlu Hocamız göz yumdu. Bir tarafta tempoyu yükselten bir takım, bir tarafta oyunu yavaşlatan takım vardı. Bir tane bile bu konuyla ilgili kart göstermedi Yaşar Hocamız. Peşine 4 dakika ilave etti. Kendi takdiri diyecek bir şey yok. Biz yakaladığımız pozisyonları değerlendirmeliydik. Çok farklı kazanacağımız maçtan 1 puanla ayrıldık. Yeni gelen transferlerimiz, cezalı sakat oyuncularımız var. Hepsinin katılımıyla birlikte bundan sonraki süreçte Kasımpaşa yukarıları hedefleyecek ve istediği yerde bitirecek. Bu takım çok can yakacak ve çok iyi işler yapacak. Buna inanıyoruz" dedi. - İSTANBUL