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Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Sakarya'da devam ediyor - Son Dakika

Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Sakarya'da devam ediyor

05.02.2022 19:51
Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Sakarya'da devam ediyor

Türkiye Judo Federasyonunun faaliyet programında yer alan Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Sakarya'da ikinci gün müsabakalarıyla devam ediyor.

Türkiye Judo Federasyonunun faaliyet programında yer alan Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Sakarya'da ikinci gün müsabakalarıyla devam ediyor.

Serdivan Spor Salonu'nda Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonaya 62 ilden 405'i kadın 906 sporcu katılıyor.

Müsabakalar öncesi şampiyonanın açılış seremonisinde konuşan Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, organizasyonun son zamanlarda yaptıkları en kalabalık şampiyona olduğunu söyledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi olarak kentteki tüm spor faaliyetlerini desteklediklerini vurgulayan Yüce, "Su sporları, dağcılık, bisiklet, salon sporları, saha sporları, havacılık gibi aklınıza gelebilecek tüm dallarda sporcularımızın ve antrenörlerimizin yanındayız." diye konuştu.

Açılış seremonisinin ardından Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, organizasyona sundukları katkı ve ev sahipliği dolayısıyla Yüce'ye plaket takdim etti. Yüce de 60 kilogramda dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

Açılış töreninin ardından kadınlarda 52, 57 ve 63 kilo, erkeklerde ise 66 ile 73 kilo final karşılaşmaları yapıldı.

Şampiyona, yarın yapılacak müsabakaların ardından sona erecek.

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Spor Toto, Türkiye, Sakarya, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Sakarya'da devam ediyor - Son Dakika Spor


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