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Dilaver Mutlu: "Artık aynı hakemlerle oynamak istemiyoruz" - Son Dakika

Dilaver Mutlu: "Artık aynı hakemlerle oynamak istemiyoruz"

22.01.2022 16:04
Dilaver Mutlu: "Artık aynı hakemlerle oynamak istemiyoruz"

Ümraniyespor maçının hakemi Burak Pakkan'ın bu sezon dördüncü kez müsabakalarına atandığını belirten Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, "Merkez Hakem Kurulu'ndan bir ricamız olacak.

Ümraniyespor maçının hakemi Burak Pakkan'ın bu sezon dördüncü kez müsabakalarına atandığını belirten Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, " Merkez Hakem Kurulu'ndan bir ricamız olacak. Burak hoca bu sezon dördüncü maçımıza geldi. Artık aynı hakemlerle oynamak istemiyoruz. MHK'nin elinde başka hakemler de vardır diye düşünüyoruz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Menemenspor, deplasmanda Ümraniyespor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Merkez Hakem Kurulu'na seslenen Mutlu, "Burak hoca bu sezon dördüncü maçımıza geldi. Her maçımızda sıkıntılar yaşadık. İstanbulspor maçında 5 metre ofsayttan gol yiyip son saniye golüyle kaybetmiştik. Artık aynı hakemlerle oynamak istemiyoruz. MHK'nin elinde başka hakemler de vardır diye düşünüyoruz. Ümraniyespor'la son derece zor bir olacağını biliyorduk, öyle de oldu. Kaç haftadır maç kazanamamıştık. Bu maçtan puan almak istiyorduk. Ümraniye ilk yarıyı bizden daha iyi oynadı, golü de buldu. İkinci yarıda baskıyı da bulduk. Beraberlik de olabilirdi ama olmadı, yapacak bir şey yok. Ümraniyespor'u tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Dilaver Mutlu, Ümraniyespor, Spor Toto, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dilaver Mutlu: 'Artık aynı hakemlerle oynamak istemiyoruz' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Dilaver Mutlu: "Artık aynı hakemlerle oynamak istemiyoruz" - Son Dakika
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