Ümraniyespor Süper Lig'e yükselişini taraftarlarıyla kutladı - Son Dakika

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Bereket Sigorta Ümraniyespor dün gece taraftarlarıyla bir araya gelerek şampiyonluğunu kutladı. Yüzlerce kişinin katıldığı kutlamada takımın teknik heyeti ve taraftarlar, üstü açık otobüsle Ümraniye'yi gezen futbolcuları, meydanda kurulan alanda coşkuyla karşıladı.

DJ performansı ve Alişan konseriyle taraftarlara keyifli anlar yaşatılan zafer kutlamalarına, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Kulüp Başkanı Tarık Aksar ve Teknik Direktör Recep Uçar başta olmak üzere kulübün diğer üyeleri katıldı. Ne olup ne bittiğini daha yeni anlamaya başladığını belirten Tarık Aksar, bu şampiyonluğun Ümraniye'ye, İstanbul'a ve Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni etti.

"ÜMRANİYESPOR'UN BAŞARISI DESTAN OLABİLECEK BİR HİKAYE"

Ümraniye'nin futbolda son 10-12 yılda çok ciddi şekilde atılım yaptığını vurgulayan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniyespor'un başarısı destan olabilecek bir hikaye. Önemli bir başarı hikayesi. Bu bir yarış fakat bizim için çok güzel bir motivasyon oldu. Ayrıyeten seyircimiz de çok güzel bir motivasyonla bizlerle birlikte. Ümraniye'de yer yerinden oynuyor. Biz bu ruhla devam edersek, başarıyı ilçemiz olarak hep beraber paylaşırsak Ümraniyespor ligde kalır, devam eder hatta daha yukarılara gider diye düşünüyorum. Bu vesileyle Ümraniye halkından şunu rica ediyorum, yeni stad yapacağız. Bizim bu stadı mutlaka doldurmamız lazım. Eğer seyircisi olmazsa bir takım olmaz. Onun için bu başarıyı hep beraber taçlandırmamız lazım. Kesinlikle seyirciyi istiyoruz. Biz de üzerimize düşen diğer işleri yaparsak başarı kendiliğinden oluşur" dedi.

"ÜMRANİYE'MİZE, İSTANBUL'A VE TÜRKİYE'MİZE HAYIRLI OLSUN"

Kulüp Başkanı Tarık Aksar ise "Biz vesile olduk, Allah bu şampiyonluğu bize nasip etti ve Ümraniye'mize bu bayramı yaşattık. İnanır mısınız ben ne olduğunu daha yeni anlıyorum. Çok sevinçliyim. Ümraniye'mize, İstanbul'a ve Türkiye'mize hayırlı olsun. Burada bize büyük destek veren İsmet başkana da çok teşekkür ediyorum. İyi günde, kötü günde hep yanımızda oldu. Sağ olsun, var olsun. Bundan sonra da yanımızda olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.