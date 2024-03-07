Union Saint-Gilloise-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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Union Saint-Gilloise-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Union Saint-Gilloise-Fenerbahçe maçında ilk 11\'ler belli oldu

Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla deplasmanda mücadele edecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

07.03.2024 22:00
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint- Gilloise takımı ile deplasmanda karşılaşacak. RSC Anderlecht Stadı'nda (Lotto Park) oynanacak müsabaka TSİ 23.00'de başlayacak. Mücadele Exxen'de yayınlanacak. Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yöneteceği karşılaşmada Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak.

RÖVANŞ 14 MART'TA İSTANBUL'DA

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak direkt son 16 turuna katılmaya hak kazanan sarı-lacivertliler, ilk maçında avantajlı bir skor arayacak. Müsabakanın rövanşı, 14 Mart Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

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Fenerbahçe, zorlu deplasmanda 3 oyuncusunu sakatlık nedeniyle oynatamayacak. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Joshua King ve Becao Union Saint-Gilloise karşısında forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra İsmail Kartal, UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.

İLK 11'LER

Union Saint-Gilloise; Moris, Sykes, Burgess, Machida, Castro-Montes, Vanhoutte, Sadiki, Teklab, Amoura, Puertas, Nilsson

Fenerbahçe; Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Batshuayi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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UEFA Avrupa Konferans Ligi, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Union Saint-Gilloise-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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