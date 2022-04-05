Üniversiteler Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda KAYÜ'den derece - Son Dakika
Üye Girişi

Üniversiteler Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda KAYÜ'den derece

05.04.2022 18:04
Üniversiteler Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda KAYÜ'den derece

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO El Sanatları bölümü öğrencisi Yılmaz Kılnamaz, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 28 Mart-1 Nisan 2022 tarihleri arasında Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Üniversiteler Boks Ünilig Türkiye...

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO El Sanatları bölümü öğrencisi Yılmaz Kılnamaz, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 28 Mart-1 Nisan 2022 tarihleri arasında Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Üniversiteler Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, başarılı sporcu Yılmaz Kılnamaz'ı şampiyonadaki başarısından dolayı kutladı ve kendisine plaket takdim etti., - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Ağrılı sporcudan büyük başarı Ağrılı sporcudan büyük başarı

Üniversiteler, Kayseri, Türkiye, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Üniversiteler Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda KAYÜ'den derece - Son Dakika


Son Dakika
17:55 Vladimir Zelenski: Türkiye, Mariupol'daki yaralıları ve ölüleri gemilerle nakletmeye hazır
17:46 Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramovich, Göztepe'yi satın aldı mı? Resmi açıklama cuma günü bekleniyor
17:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı tebrik etti!
17:39 CHP Bursa İl Başkanlığı, fatura borcunu 5 TL'lik banknotlarla ödedi!
17:37 Hakan Çalhanoğlu, İsmail Kartal'ı görünce hayli şaşırmış!
17:32 Kan donduran anma töreni! Ölü rapçiyi sahneye sabitleyip dans ettiler
17:30 Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt ve eski sevgilisi İmge arasındaki atışmalar devam ediyor!
17:30 Koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin'in kazancı dudak uçuklattı
17:21 Öğretmenlerin tanışıp evlenmelerini sağlamak amacıyla kurulan hesap tepki çekti! Sendika sert bir dille eleştirdi
17:17 Rıdvan Dilmen, 10 Nisan'da oynanacak dev derbide favori gördüğü takımı açıkladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 18:11:32. #1.12#
SON DAKİKA: Üniversiteler Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda KAYÜ'den derece - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement