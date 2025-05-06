Ünlü futbolcu kız arkadaşını hastanelik etti - Son Dakika
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Spor

Ünlü futbolcu kız arkadaşını hastanelik etti

Ünlü futbolcu kız arkadaşını hastanelik etti

Sporting B takımında forma giyen 19 yaşındaki futbolcu Alexandre Brito, sevgilisine yönelik aile içi şiddet iddiasıyla gündeme geldi. Genç kadın, Brito tarafından fiziksel şiddete uğradığını ve çıplak ayakla evden dışarı çıkarıldığını iddia etti. Mağdur, bir komşunun evine sığınarak ailesine ulaşmayı başardı ve polis karakoluna giderek resmi şikâyette bulundu.

06.05.2025 13:48
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Portekiz'de Sporting B takımında forma giyen 19 yaşındaki futbolcu Alexandre Brito, sevgilisine yönelik aile içi şiddet iddiasıyla gündeme geldi.

ÇIPLAK AYAKLA EVDEN ÇIKARILMIŞ

Brito'nun kız arkadaşı, geçtiğimiz cumartesi günü Montijo'daki Polis Karakolu'na giderek genç oyuncu hakkında şikayetçi oldu. Yerel kaynak Jornal de Notícias'in (JN) haberine göre olay, saat 21.00 sıralarında Brito'nun Montijo'daki evinde gerçekleşti. Genç kadın, evde fiziksel şiddete uğradıktan sonra Brito tarafından çıplak ayakla evden dışarı çıkarıldığını ve sokakta da saldırıya uğradığını iddia etti.

Mağdur, çevredeki bir komşunun evine sığınarak ailesine ulaşmayı başardı. Ardından ailesiyle birlikte polis karakoluna giderek resmi şikayette bulundu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Genç kadın, daha sonra Barreiro Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı ve adli tıp incelemeleri yapıldı. Polis ifadesinde, daha önce de benzer olaylar yaşadığını belirten mağdur, Alexandre Brito'nun bir keresinde kendisini ailesinin evinden silahla tehdit ederek zorla götürdüğünü söyledi.

JN'in elde ettiği bilgilere göre, genç futbolcu kısa süre önce ehliyetsiz araç kullandığı için Montijo'da polis tarafından gözaltına alınmıştı. Sporting Kulübü'ne ulaşan JN, kulüpten henüz resmi bir açıklama alamadı. Genç futbolcuya da ulaşılamadığı belirtildi.

Sporting'in A takımına da zaman zaman çağrılan genç oyuncu hakkında yürütülen soruşturmanın detaylarının ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor. Kulübün olayla ilgili nasıl bir tutum alacağı ise merak konusu.

Ünlü futbolcu kız arkadaşını hastanelik etti

Sporting, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü futbolcu kız arkadaşını hastanelik etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • gsgs3466:
    ünlü futbolcumu:)) 0 0 Yanıtla
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