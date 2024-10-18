Ünlü futbolcu, kızının babası olmadığını eski karısının yaptığı paylaşımdan öğrendi - Son Dakika
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Spor

Ünlü futbolcu, kızının babası olmadığını eski karısının yaptığı paylaşımdan öğrendi

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Brezilyalı futbolcu Vinicius Tobias, kızı Maite'nin doğumunu kutlamak için koluna dövme yaptırdı ancak DNA testi sonucu biyolojik baba olmadığını öğrendi. Eski eşi Ingrid Lima, sosyal medya üzerinden ilişkilerinin inişli çıkışlı olduğunu ve başka kişilerle ilişki yaşadıklarını itiraf etti. Bu olay, özel hayatın gizliliği ve sosyal medyanın etkileri konusunda tartışmalara yol açtı. Şu anda Ukrayna ekibinde top koşturan Tobias'ın konuyla ilgili bir açıklama yapmadığı belirtiliyor.

18.10.2024 14:10  Güncelleme: 14:33
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Brezilyalı futbolcu Vinicius Tobias'ın başından geçen olay, spor dünyasında büyük yankı uyandırdı. Tobias ve eski eşi Ingrid Lima'nın Ekim ayı başında Maite adında bir kız çocukları dünyaya geldi. Mutlu baba olduğunu düşünen Tobias, bebeğin doğumunu kutlamak için koluna "Maite, seni seviyorum" yazan bir dövme yaptırdı.

Ancak olaylar beklenmedik bir şekilde gelişti. Günler sonra yapılan DNA testi, Tobias'ın biyolojik baba olmadığını ortaya çıkardı. Ingrid, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Maite'nin anne karnına düştüğü dönemde ilişkilerinin inişli çıkışlı olduğunu ve her ikisinin de başka kişilerle ilişki yaşadığını itiraf etti.

Genç yaşına rağmen parlak bir kariyere sahip olan Tobias, futbol dünyasında tanınan bir isim. U15 Güney Amerika Şampiyonası'ndaki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken futbolcu, Bayern Münih ve Juventus gibi dev kulüplerin radarına girdi. Sonrasında Shakhtar Donetsk'e transfer olan Tobias, bir süre Real Madrid forması da giydi. Şu anda yeniden Ukrayna ekibinde top koşturuyor.

Bu beklenmedik olay, özel hayatın gizliliği ve sosyal medyanın etkileri konusunda tartışmalara yol açtı. Tobias'ın henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadığı belirtiliyor. Spor camiası ve taraftarlar, genç futbolcunun bu durumla nasıl başa çıkacağını merakla bekliyor.

Ünlü futbolcu, kızının ismini koluna dövme olarak yaptırdıktan sonra kızın gerçek babası olmadığını öğrendi
Ünlü futbolcu, kızının ismini koluna dövme olarak yaptırdıktan sonra kızın gerçek babası olmadığını öğrendi
Ünlü futbolcu, kızının ismini koluna dövme olarak yaptırdıktan sonra kızın gerçek babası olmadığını öğrendi
Ünlü futbolcu, kızının babası olmadığını eski karısının yaptığı paylaşımdan öğrendi

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Son Dakika Spor Ünlü futbolcu, kızının babası olmadığını eski karısının yaptığı paylaşımdan öğrendi - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • GARİP DERVİŞ:
    adamlar ÇAĞDAŞ MODERN LAİK... Yobaz değil ?????? 33 36 Yanıtla
    Gursel kalen:
    Laik in bir başına bir iş getirmiş ki sürekli aynı kelimeyi kullanıyorsun 3 1
    Fatih Ersan:
    Sen Yobazsın sanırım 2 2
    Orhan Çürük:
    Aynı olay senin başına gelse ne yaparsın 2 1
  • sudem meliss:
    Ne ünlüsü yaa 7 3 Yanıtla
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