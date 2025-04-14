Ünlü gazeteci Arda Güler'e demediğini bırakmadı: Yeteneğinden çok şikayetleri var - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ünlü gazeteci Arda Güler'e demediğini bırakmadı: Yeteneğinden çok şikayetleri var

Ünlü gazeteci Arda Güler\'e demediğini bırakmadı: Yeteneğinden çok şikayetleri var

1-0 biten Alaves-Real Madrid maçının en çok konuşulan ismi Arda Güler oldu. Maça ilk 11'de başlayan ve 63 dakika sahada kalan milli futbolcu, performansıyla eleştiri aldı. Gazeteci Antonio Romero, Arda'nın şu ana kadar yeterince süre alamamasından şikâyetçi olduğunu ancak Alaves maçında eline geçen bu önemli fırsatı iyi değerlendiremediğini söyleyerek genç yıldızı sert eleştirdi.

14.04.2025 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanyol devi Real Madrid, La Liga mücadelesinde Alaves deplasmanına konuk oldu ve karşılaşmayı 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

3 PUAN TEK GOLLE GELDİ

Karşılaşmadan galip ayrılan Real Madrid, puanını 66'ya çıkararak, 70 puanla zirvede yer alan Barcelona'yı takibini sürdürdü. Alaves ise 30 puanda kaldı.

ARDA İLK 11'DE BAŞLADI

Tartışmalı şekilde az süre almasıyla gündeme gelen milli futbolcu Arda Güler, bu kez maça ilk 11'de başladı. 63 dakika sahada kalan genç oyuncu, yerini Jude Bellingham'a bıraktı. Arda'nın 63 dakikası ağır eleştiriler aldı.

Arda Güler, performansıyla eleştiri alırken aldığı süreyi beğenmemesi de konu oldu. Cadena Ser'in haberine göre, Arda Güler'in Alaves karşısındaki performansı İspanya'da geniş yankı uyandırdı. Genç oyuncunun sahaya ilk 11'de çıkması büyük beklenti yaratırken, performansı tartışmalara neden oldu.

"ŞİKAYETLERİ YETENEĞİNDEN FAZLA"

Gazeteci Antonio Romero, Arda'nın şu ana kadar yeterince süre alamamasından şikâyetçi olduğunu ancak Alaves maçında eline geçen bu önemli fırsatı iyi değerlendiremediğini söyledi.

Arda'nın oyundan çıktığı 63.dakikaya dikkat çeken Romero, "Arda Güler'i en çok oyundan alındığında sevdim. Oyuna en çok girdiği an oydu" dedi. Oynamadığı için şikayetleri olan Arda'ya gönderme yapan Romero, "İlk yarıda Rüdiger onu kaleci ile karşı karşıya bıraktığında bariz bir hata yaptı ve bence bire birde çuvalladı. Şu anda Real Madrid'de ilk 11'de oynama yeteneğinden çok şikayetleri ve çatık kaşları olan bir oyuncu" şeklinde bir eleştiri aldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Real Madrid, Arda Güler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü gazeteci Arda Güler'e demediğini bırakmadı: Yeteneğinden çok şikayetleri var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Engin Engo:
    bu çocugun torpili kimse takdir etmek lazım. 7 9 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    ONLARDA ANLAMAYA BAŞLADI SONUNDA! EYY SON DAKİKA BUGÜNE KADAR KAÇ KEZ ARDA HABERİ YAPILDI 4 6 Yanıtla
  • Neset null:
    Arda güler Real Madrid'in topçusu değil 10 yıl kalsa yine oynayamaz fiziksel açıdan yetersiz oynarken ne yapacağını bile bilmiyor 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor, Çaykur Rizespor’u 2-0 yendi Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi
Dev tıbbi malzeme firması Türklab, konkordato ilan etti Dev tıbbi malzeme firması Türklab, konkordato ilan etti
Sezon sonunda ayrılacak mı Osayi-Samuel iddialara son noktayı koydu Sezon sonunda ayrılacak mı? Osayi-Samuel iddialara son noktayı koydu
Mourinho’dan Sivasspor galibiyeti sonrası çok konuşulacak itiraf: Livakovic bizi kurtardı Mourinho'dan Sivasspor galibiyeti sonrası çok konuşulacak itiraf: Livakovic bizi kurtardı
Fatih Tekke, maç sonrası kötü haberi verdi Fatih Tekke, maç sonrası kötü haberi verdi
İstanbul’da 2 katlı bina çöktü İstanbul'da 2 katlı bina çöktü
Sibel Can: Kazandığım ilk parayla 5 katlı apartman aldım Sibel Can: Kazandığım ilk parayla 5 katlı apartman aldım
Hulusi Belgü: Galatasaray’ın Samsun’da puan kaybedeceğini düşünmüyorduk Hulusi Belgü: Galatasaray'ın Samsun'da puan kaybedeceğini düşünmüyorduk
Husiler, İsrail’e balistik füze saldırısı düzenledi Husiler, İsrail'e balistik füze saldırısı düzenledi
Avcılar’da sürücü park halindeki 8 araca çarparak kaçtı Avcılar'da sürücü park halindeki 8 araca çarparak kaçtı
Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçının hakemini yerden yere vurdu Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçının hakemini yerden yere vurdu

17:42 Bahçeli: İmamoğlu ile ilgili mahkeme süreçleri ivedilikle karara bağlanmalı Bahçeli: İmamoğlu ile ilgili mahkeme süreçleri ivedilikle karara bağlanmalı
16:54 Dünyaca Ünlü Şarkıcı Katy Perry, Tamamı Kadın Mürettebatıyla Uzaya Çıktı Dünyaca Ünlü Şarkıcı Katy Perry, Tamamı Kadın Mürettebatıyla Uzaya Çıktı
16:30 İstanbul’da yeni kriz Otobüsler kontak kapatmaya hazırlanıyor İstanbul'da yeni kriz! Otobüsler kontak kapatmaya hazırlanıyor
15:19 26 ilde anket yapıldı İşte vatandaşın hükümeti en başarılı bulduğu alan 26 ilde anket yapıldı! İşte vatandaşın hükümeti en başarılı bulduğu alan
15:01 Bakan Tekin: Proje okullarda 38 bin öğretmenin görev süresi dolu Bakan Tekin: Proje okullarda 38 bin öğretmenin görev süresi dolu
07:42 Florentino Perez’e ilettiler Arda Güler ve arkadaşlarından Real Madrid’e isyan Florentino Perez'e ilettiler! Arda Güler ve arkadaşlarından Real Madrid'e isyan
06:17 Trump’tan Sumi kentine yönelik saldırıya tek cümlelik yorum Trump'tan Sumi kentine yönelik saldırıya tek cümlelik yorum
03:35 Husiler, ABD’ye ait insansız hava aracını düşürdü Husiler, ABD'ye ait insansız hava aracını düşürdü
01:17 İsrail, Gazze’deki Filistinlileri Sürgün Ediyor İsrail, Gazze'deki Filistinlileri Sürgün Ediyor
01:13 Küçükçekmece’de çürümüş erkek cesedi bulundu Küçükçekmece'de çürümüş erkek cesedi bulundu
00:20 Beş kentte eğitime kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Beş kentte eğitime kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
23:53 ABD’den Çin’e gözdağı: Gümrük misillemesine devam ederseniz bu sizin için iyi olmaz ABD'den Çin'e gözdağı: Gümrük misillemesine devam ederseniz bu sizin için iyi olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2025 18:24:41. #7.11#
SON DAKİKA: Ünlü gazeteci Arda Güler'e demediğini bırakmadı: Yeteneğinden çok şikayetleri var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement