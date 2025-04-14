Ünlü gazeteci Arda Güler\'e demediğini bırakmadı: Yeteneğinden çok şikayetleri var

İspanyol devi Real Madrid, La Liga mücadelesinde Alaves deplasmanına konuk oldu ve karşılaşmayı 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

3 PUAN TEK GOLLE GELDİ

Karşılaşmadan galip ayrılan Real Madrid, puanını 66'ya çıkararak, 70 puanla zirvede yer alan Barcelona'yı takibini sürdürdü. Alaves ise 30 puanda kaldı.

ARDA İLK 11'DE BAŞLADI

Tartışmalı şekilde az süre almasıyla gündeme gelen milli futbolcu Arda Güler, bu kez maça ilk 11'de başladı. 63 dakika sahada kalan genç oyuncu, yerini Jude Bellingham'a bıraktı. Arda'nın 63 dakikası ağır eleştiriler aldı.

Arda Güler, performansıyla eleştiri alırken aldığı süreyi beğenmemesi de konu oldu. Cadena Ser'in haberine göre, Arda Güler'in Alaves karşısındaki performansı İspanya'da geniş yankı uyandırdı. Genç oyuncunun sahaya ilk 11'de çıkması büyük beklenti yaratırken, performansı tartışmalara neden oldu.

"ŞİKAYETLERİ YETENEĞİNDEN FAZLA"

Gazeteci Antonio Romero, Arda'nın şu ana kadar yeterince süre alamamasından şikâyetçi olduğunu ancak Alaves maçında eline geçen bu önemli fırsatı iyi değerlendiremediğini söyledi.

Arda'nın oyundan çıktığı 63.dakikaya dikkat çeken Romero, "Arda Güler'i en çok oyundan alındığında sevdim. Oyuna en çok girdiği an oydu" dedi. Oynamadığı için şikayetleri olan Arda'ya gönderme yapan Romero, "İlk yarıda Rüdiger onu kaleci ile karşı karşıya bıraktığında bariz bir hata yaptı ve bence bire birde çuvalladı. Şu anda Real Madrid'de ilk 11'de oynama yeteneğinden çok şikayetleri ve çatık kaşları olan bir oyuncu" şeklinde bir eleştiri aldı.