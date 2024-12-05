Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio, Osimhen'in yeni takımını açıkladı - Son Dakika
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Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio, Osimhen'in yeni takımını açıkladı

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Gianluca Di Marzio, Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için dikkat çeken açıklamalar yaptı. Di Marzio, İsmini bilmediği bir Suudi Arabistan takımının Osimhen'i satın almaya hazır olduğu ifade etti. Ünlü İtalyan gazeteci, Fransız devi Paris Saint-Germain'in de devre arasında hamle yapacağını belirtti.

05.12.2024 16:38
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Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, yıldız golcü Victor Osimhen'in transferine ilişkin sarı-kırmızılı taraftarları yıkan ifadeler kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN KULÜBÜ ALMAYA HAZIR

Osimhen'in sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediğini aktaran Gianluca Di Marzio, sarı-kırmızılıların Nijeryalı forvetin bonservisini almak istediğini aktardı. "Galatasaray'ın onu satın alma ihtimali için küçük bir yüzde bırakacağım" diyen İtalyan gazeteci, Suudi Arabistan'dan bir kulübün Osimhen'i almaya hazır olduğunu söyledi. Suudi ekibinin adını bilmediğini belirten Di Marzio, "Sorun şu ki onu hemen transfer etmek istiyorlar fakat Osimhen sezonu Galatasaray'da tamamlamak istiyor" dedi.

PSG DEVRE ARASINDA HAMLE YAPACAK

Öte yandan Di Marzio, Osimhen'e bu yaz teklif yapan tek kulübün PSG olduğunu belirtti. Ünlü gazeteci, Fransız devi için "Osimhen ve Kvaratskhelia için 220 milyon euro teklif ettiler. Belki ikisini de tekrar almaya çalışacaklar" sözlerini sarf etti. Fransız basınından RMC Sport'ta yer alan habere göre; PSG, Victor Osimhen için ocakta hamle yapacak.

ENRIQUE PİŞMAN OLDU

Haberde teknik direktör Luis Enrique'nin sezon başında Nijeryalı golcüyü veto ettiği ancak Osimhen'in performansı sonrası bu kararından pişamanlık duyduğu yazıldı. Yıldız futbolcunun serbest kalma maddesinin 75 milyon euro olması, Fransız devinin iştahını artırdığı aktarıldı. Öte yandan Victor Osimhen, sarı kaırmızılı takımda mutlu olduğu ve sezonu Türkiye'de tamamlamak istediği ifade edildi.

DURSUN ÖZBEK'İN OSİMHEN AÇIKLAMASI

Dursun Özbek, yıldız futbolcu için "Victor Osimhen, 100 yıllık Galatasaray gibi geldi ve uyum gösteriyor. Florya'daki tavırlarını görseniz! Burada bizim de payımız olduğunu düşünüyorum ve çok memnunum. Zaten bu atmosfere uyamayanlar, Galatasaray'da duramıyor. Bu sezon bizim futbolcumuz. Devre arası ayrılması için çok zor bir madde var. Bizim anlaşmamıza göre sezon sonuna kadar bizde oynayacak. Kimse eğip, bükmesin. Sezon sonunda kendi kararını verecek. Galatasaray'da devam etmek isterse, devam eder. Ayrılacağı yönündeki algılara kapılmayın. Türkiye'de ve Galatasaray'da olmaktan dolayı çok memnun. Kimseyle Victor Osimhen'in bonservisi için rakam konuşmadım. Rakamla ilgili cevap vermek durumunda değilim" açıklamasını yapmıştı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 12 resmi maça çıkan Victor Osimhen, 9 gol, 5 asistle müthiş bir grafik yakaladı. 14 gole direkt etki eden Nijeryalı forvet, her maç katkı yaptı. Süper Lig'de 8 maçta 6 gol, 3 asistlik performans gösteren Osimhen; Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta 3 gol, 2 asistle ciddi bir katkı sundu. 25 yaşındaki golcü, Galatasaray'da sadece RFS ve Gaziantep maçlarını kaçırdı.

Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio, Osimhen\'in yeni takımını açıkladı

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Son Dakika Spor Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio, Osimhen'in yeni takımını açıkladı - Son Dakika

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