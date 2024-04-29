Ragbi oyuncusu Billy Vunipola, İspanya'da çıkan kavgada gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ragbi oyuncusu Billy Vunipola, İspanya'da çıkan kavgada gözaltına alındı

31 yaşındaki sporcu, Palma'daki bir barda müşteri ve çalışanlara saldırırken polis tarafından yakalandı. Vunipola, müdahale edilene kadar güç gösterisine devam etti ve kelepçelendi. Olayın ardından hastaneye kaldırılan sporcu, şu anda kefaletle serbest bırakıldı.

29.04.2024 12:00  Güncelleme: 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 yaşındaki sporcu, güvenlik görevlilerinin çağrısı üzerine Pazar sabahı 4.30'da Palma'daki Epic Bar'a gelen polisler tarafından müşteri ve çalışanlara şişe ve sandalye ile tehditler savururken üstsüz yakalandı. Polis, Vunipola'ya müdahale etmek için barı boşalttı ancak ilk taser atışı sporcu üzerinde etkili olmadı. Güç gösterisinde bulunan Vunipola, ikinci bir taser kullanıldıktan sonra güçlükle etkisiz hale getirildi ve kelepçelendi.

Saracens takımında oynayan Vunipola, olayın ardından yakındaki Son Espases Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada yatağa bağlanarak sakinleştirildi. İlaçların etki etmesi için bir süre polis ve güvenlik görevlileri tarafından gözetim altında tutuldu.

Olayın erken saatlerinde yaşanmasının ardından Vunipola, aynı gün mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandığı sırada giydiği mavi tişört ve bej şort ile görüldü. Şu anki durumu hakkında net bir bilgi olmamakla birlikte, devam eden soruşturma kapsamında kefaletle serbest bırakıldığı anlaşılıyor.

Ulusal Polis Sözcüsü, olayla ilgili olarak "Dün sabah 4.30'da, itaatsizlik ve bir polis memuruna saldırma suçundan 31 yaşında bir yabancıyı tutukladık. Olaylar, Palma'daki bir eğlence mekanında gerçekleşti. Şahıs, diğer müşterilerle yüzleşti ve güvenlik personeli tarafından sakinleştirilemedi," şeklinde konuştu.

Saracens kulübü ise "Billy Vunipola'nın Majorca'da karıştığı olaydan haberdarız. Bu olayı kulüp içinde ele alacağız ve daha fazla yorum yapmayacağız," dedi.

Olayın yaşandığı bar, bu sabah erken saatlerde kapandı. Vunipola, çocukluğunu Birleşik Krallık'a göç ettikten sonra Galler ve İngiltere'nin güneybatısında geçirdi. Harrow Okulu'nda eğitim gördü ve Wasps Akademisi'nden ragbi kariyerine başladı. İngiltere adına 2013 yazında Arjantin turunda ilk kez sahaya çıktı ve bu zamana kadar yaklaşık 80 kez milli takım forması giydi.

Birleşik Krallık, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ragbi oyuncusu Billy Vunipola, İspanya'da çıkan kavgada gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:24 Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanın üzerine çıktı Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanın üzerine çıktı
11:11 1 Mayıs Taksim Meydanı’nda kutlanacak mı Bakan Yerlikaya’dan açıklama var 1 Mayıs Taksim Meydanı'nda kutlanacak mı? Bakan Yerlikaya'dan açıklama var
10:40 Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği Konteyner sevkiyatı başladı Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği! Konteyner sevkiyatı başladı
09:52 “AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti“ anketi Birinci sırada hayat pahalılığı var "AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti?" anketi! Birinci sırada hayat pahalılığı var
09:33 İslam Kalkınma Bankası’ndan Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman İslam Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
12:00 Uçak biletlerine zam geldi Uçak biletlerine zam geldi
11:58 Türkiye’nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler Türkiye'nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü! Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler
11:56 Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter
11:50 9. kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç’ın son hali Michael Jackson’a benzetildi 9. kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın son hali Michael Jackson'a benzetildi
11:26 Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilemedi Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilemedi
11:06 Tandıra benzin bidonu devrildi, gelin ve kaynana alev alev yandı Tandıra benzin bidonu devrildi, gelin ve kaynana alev alev yandı
10:45 Fuhuş çetesine operasyon Kadınların hepsini aynı yalanla kandırmışlar Fuhuş çetesine operasyon! Kadınların hepsini aynı yalanla kandırmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 12:44:24. #1.11#
SON DAKİKA: Ragbi oyuncusu Billy Vunipola, İspanya'da çıkan kavgada gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement