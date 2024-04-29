Ragbi oyuncusu Billy Vunipola, İspanya'da çıkan kavgada gözaltına alındı

Spor

31 yaşındaki sporcu, güvenlik görevlilerinin çağrısı üzerine Pazar sabahı 4.30'da Palma'daki Epic Bar'a gelen polisler tarafından müşteri ve çalışanlara şişe ve sandalye ile tehditler savururken üstsüz yakalandı. Polis, Vunipola'ya müdahale etmek için barı boşalttı ancak ilk taser atışı sporcu üzerinde etkili olmadı. Güç gösterisinde bulunan Vunipola, ikinci bir taser kullanıldıktan sonra güçlükle etkisiz hale getirildi ve kelepçelendi.

Saracens takımında oynayan Vunipola, olayın ardından yakındaki Son Espases Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada yatağa bağlanarak sakinleştirildi. İlaçların etki etmesi için bir süre polis ve güvenlik görevlileri tarafından gözetim altında tutuldu.

Olayın erken saatlerinde yaşanmasının ardından Vunipola, aynı gün mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandığı sırada giydiği mavi tişört ve bej şort ile görüldü. Şu anki durumu hakkında net bir bilgi olmamakla birlikte, devam eden soruşturma kapsamında kefaletle serbest bırakıldığı anlaşılıyor.

Ulusal Polis Sözcüsü, olayla ilgili olarak "Dün sabah 4.30'da, itaatsizlik ve bir polis memuruna saldırma suçundan 31 yaşında bir yabancıyı tutukladık. Olaylar, Palma'daki bir eğlence mekanında gerçekleşti. Şahıs, diğer müşterilerle yüzleşti ve güvenlik personeli tarafından sakinleştirilemedi," şeklinde konuştu.

Saracens kulübü ise "Billy Vunipola'nın Majorca'da karıştığı olaydan haberdarız. Bu olayı kulüp içinde ele alacağız ve daha fazla yorum yapmayacağız," dedi.

Olayın yaşandığı bar, bu sabah erken saatlerde kapandı. Vunipola, çocukluğunu Birleşik Krallık'a göç ettikten sonra Galler ve İngiltere'nin güneybatısında geçirdi. Harrow Okulu'nda eğitim gördü ve Wasps Akademisi'nden ragbi kariyerine başladı. İngiltere adına 2013 yazında Arjantin turunda ilk kez sahaya çıktı ve bu zamana kadar yaklaşık 80 kez milli takım forması giydi.