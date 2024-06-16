IShowSpeed'in Türk döneriyle imtihanı! ''Bismillah'' diyerek ilk ısırığı aldı, ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
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IShowSpeed'in Türk döneriyle imtihanı! ''Bismillah'' diyerek ilk ısırığı aldı, ortalığı birbirine kattı

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YouTube ve sosyal medya fenomeni IShowSpeed, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için gittiği Almanya'da ilk kez Türk döneri yedi. "Bismillah" diyerek yediği döner sonrası çılgına dönen ünlü fenomenin Türk döneriyle tanışma anları sosyal medyada hızla yayıldı ve viral oldu.

16.06.2024 21:54
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YouTube ve sosyal medyanın popüler isimlerinden IShowSpeed, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı yerinde takip etmek için gittiği Almanya'da ilk kez Türk döneri yedi. Ünlü fenomenin döneri yedikten sonraki tepkileri viral oldu.

"BİSMİLLAH" DİYEREK YEDİ, ÇILGINA DÖNDÜ

IShowSpeed, "Bismillah" diyerek Türk dönerini yedikten sonra yerinde duramadı. Çılgına dönen fenomen, izleyenlere keyifli anlar yaşattı ve Türk dönerinin lezzetini bir kez daha gözler önüne serdi.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

YouTube'da 25 milyondan fazla abonesi olan, Instagram'da ise 18 milyon takipçisi bulunan ünlü fenomen IShowSpeed'in Türk döneriyle tanıştığı ve çılgına döndüğü o anlar sosyal medyada viral olmayı başardı.

IShowSpeed\'in Türk döneriyle imtihanı! \'\'Bismillah\'\' diyerek ilk ısırığı aldı, ortalığı birbirine kattı

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Son Dakika Spor IShowSpeed'in Türk döneriyle imtihanı! ''Bismillah'' diyerek ilk ısırığı aldı, ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: IShowSpeed'in Türk döneriyle imtihanı! ''Bismillah'' diyerek ilk ısırığı aldı, ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
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