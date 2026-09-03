Ünlü sunucu fena yakalandı! Yayına iç çamaşırıyla çıkmış

Futbol yorumları ve sunduğu programlarla tanınan Ersin Düzen, bu kez yayındaki görüntüsüyle dikkat çekti. Düzen, kamera karşısına üst tarafında yayın için hazırladığı kıyafetlerle çıkarken, kadrajın genişlemesiyle beklenmedik bir ayrıntı ortaya çıktı.

ALTINDA İÇ ÇAMAŞIRI OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Kamera açısının değişmesiyle Ersin Düzen'in belden aşağısında pantolon yerine iç çamaşırı bulunduğu görüldü. Ünlü sunucunun üst tarafındaki yayın kıyafetiyle alt tarafındaki rahat hali arasındaki görüntü ortaya ilginç anlar çıkardı.