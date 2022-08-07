Kavga görüntülerinin ardından ortalarda gözükmeyen Ebrar Karakurt, Beşiktaş maçını izlemeye gitti - Son Dakika
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Kavga görüntülerinin ardından ortalarda gözükmeyen Ebrar Karakurt, Beşiktaş maçını izlemeye gitti

07.08.2022 00:29

Voleybolcu Ebrar Karakurt, Kadıköy'de bir kişinin sözlü tacizine uğramasından sonra kavga etmiş ve sessizliğe bürünmüştü. Karakurt, olaydan sonra ilk kez Beşiktaş maçını izlemek için gittiği Vodafone Park'ta görüntülendi.

Voleybolcu Ebrar Karakurt'un geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de bir Fenerbahçe taraftarı ile yaşadığı gergin anlar, ilk defa Haberler.com tarafından yayınlandı. İddiaya göre alkollü bir şahsın, "Fenerbahçe düşmanlarının Kadıköy'de yeri yok" sözlerine sinirlenen Karakurt, adamın üzerine yürümek istedi ancak çevredekiler tarafından engellendi.

Kavga görüntüleri sonrası sessizliğini koruyan Ebrar Karakurt, Beşiktaş'ın stadında ortaya çıktı

SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Hem özel hayatıyla ilgili hem de bu son yaşadığı kavgayla ilgili sessizliğe bürünen ünlü voleybolcu, tüm bu olayların ardından ilk kez objektiflere takıldı. Karakurt, taraftarı olduğu Beşiktaş'ın Süper Lig'deki ilk maçını tribünden takip etti. Siyah beyazlılar, taraftarlarının desteğiyle çıktığı Kayserispor karşılaşmasının 1-0 üstünlük ile tamamlamayı başardı.

Kavga görüntüleri sonrası sessizliğini koruyan Ebrar Karakurt, Beşiktaş'ın stadında ortaya çıktı
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SON DAKİKA: Kavga görüntülerinin ardından ortalarda gözükmeyen Ebrar Karakurt, Beşiktaş maçını izlemeye gitti - Son Dakika
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