Mourinho'nun maç sonu açıklamaları ünlü yorumcuyu çıldırttı: Hadi lan oradan - Son Dakika
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Mourinho'nun maç sonu açıklamaları ünlü yorumcuyu çıldırttı: Hadi lan oradan

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Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a karşı aldığı mağlubiyet sonrası Mourinho'nun yaptığı açıklamalar, spor yorumcusu Emre Bol'u öfkelendirdi. Mourinho'nun 'Bugün maçı kazanmak isteyen, fırsat yaratmak isteyen tek takım vardı. Bugün kaybetmeyi hak etmedik.' açıklaması sonrası Bol, Portekizli teknik hocaya 'Terbiyesiz adam' diye bağırdı ve stüdyodan ayrıldı.

05.05.2025 08:46  Güncelleme: 09:15
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Fenerbahçe derbide Beşiktaş'a sahasında mağlup olurken, şampiyonluk şansını adeta mucizelere bıraktı. Bitime 4 hafta kala lider Galatasaray'la puan farkının 8 olması sonrası Fenerbahçeli taraftarlar büyük üzüntü yaşarken Jose Mourinho'nun maç sonu yaptığı açıklamalar gündeme oldu.

"KAYBETMEYİ HAK ETMEDİK"

Derbinin ardınan bir açıklama yapan teknik direktör Jose Mourinho ise yine bir cümlesiyle bambaşka bir tartışmanın başrolü olmayı başardı. Jose Mourinho, "Bugün maçı kazanmak isteyen, fırsat yaratmak isteyen tek takım vardı. Bugün kaybetmeyi hak etmedik.' açıklaması yaptı. VAR kararlarına değinen Mourinho, 'VAR kararları, hakem kararları, En Nesyri'nin verilmeyen penaltısı... Bunları konuşmaktan çok yoruldum. Benim bir gücüm yok, hiçbir şey değişmiyor ama durum bu, gerçek bu." dedi.

Portekizli teknik adam, konuşmasının sonunda ise "Şampiyonluğu kimin kazanacağı, lig başlamadan belli olmuştu. Kimin kazanacağı sezon başından belliydi' ifadelerini kullandı.

ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ, STÜDYODAN AYRILDI

Katıldığı canlı yayında Mourinho'nun açıklamalarını duyan spor yorumcusu Emre Bol, öfkeden adeta deliye döndü. Portekizli teknik hocaya "Hadi lan oradan, terbiyesiz! Ligin sonu belliymiş, bu maçta hakemlik ne var, Galatasaray maçında hakemlik ne var? Bir tane büyük maç kazanamadın! Hala konuşuyor ya!" diye bağıran Bol, dayanamayıp kısa süreli stüdyodan ayrıldı.

Mourinho\'nun maç sonu açıklamaları ünlü yorumcuyu çıldırttı: Hadi lan oradan

Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho'nun maç sonu açıklamaları ünlü yorumcuyu çıldırttı: Hadi lan oradan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • tahsin keçilioğlu:
    hakem daha ne yapsın olmayan yerlerde faul verip serbest vuruş kazandırdı yapı dediniz sapı dediniz çıkıp sahada oynamak yerine taraftarlarınızı kandırdınız ilk beşteki takımlara kaybettiğiniz puanlarla şampiyon olurdunuz 4 puan gs 6 puan beşiktaş 4 puan samsun 2 puan eyüp 16 puan eder 8 puan fark var 34 5 Yanıtla
  • Behzat:
    Emre bol fıs adamsın. 3 35 Yanıtla
  • Hakan1421:
    Mourinhoya inanmak için kuş beyinli olmak lazım, resmen Fenerbahçe camiası ile dalga geçiyor, yazık 33 2 Yanıtla
  • barış özcan:
    Yapı var ama, sen top oynatamazsan rakibini yenemezsen atı alan Üsküdar'ı geçer ve öylede oldu, İsmail Kartal kalmalıydı, Mourinho ya verilen paraya iyi bir oyun kurucu alınsaydı şampiyon olurdu. 15 2 Yanıtla
  • Halis demir:
    tam fenere yakışır teknikdirektör. 13 0 Yanıtla
  • azba grup inşaat:
    yönetim ve teknik şerefınız varsa elinizi çekin fenerbahçenın üzerınden yeterince maskara olduk ite çakkala kuşa kurda utanıyorum artık fenerbahçeli olmaktan 8 1 Yanıtla
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