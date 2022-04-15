Ünlü yorumcu bombayı patlattı! Ali Koç, taraftarın rüyasını süsleyen yıldızla bizzat görüştü - Son Dakika

Sarı-Lacivertli taraftarların rüyasını süsleyen Anderson Talisca'da heyecan veren gelişmeler yaşanıyor. Al-Nassr'la problem yaşayan 28 yaşındaki Brezilyalı on numara için Beşiktaş konuşuluyordu ancak Fenerbahçe bir adım öne geçmiş durumda.

"BİZZAT GÖRÜŞÜYOR"

Ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu Vole'deki programda, "Transfer listesinin en başında Anderson Talisca var. Başkan Ali Koç bizzat görüştü. Kim Min-Jae'yi de tutmak istiyorlar" dedi.

FORMUNU KAYBETMEDİ

Talisca bu sezon Suudi ekibinde 23 maçta 14 gol atıp 2 asist üretti. Brezilyalı futbolcu Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamıştı.