Rıdvan Dilmen, Mesut Özil ile konuştuklarını canlı yayında anlattı: Torreira müthiş oyuncu - Son Dakika
Üye Girişi

Rıdvan Dilmen, Mesut Özil ile konuştuklarını canlı yayında anlattı: Torreira müthiş oyuncu

08.08.2022 00:21
Rıdvan Dilmen, Mesut Özil ile konuştuklarını canlı yayında anlattı: Torreira müthiş oyuncu

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrılarak Başkaşehir'e transfer olan Mesut Özil ile konuştuklarını canlı yayında anlattı. Dilmen yaptığı açıklamada, "Mesut Özil ile konuştum, 'Galatasaray çok iyi bir oyuncu aldı' dedi. Lucas Toreira'nın müthiş bir oyuncu olduğunu belirtti." ifadelerini kullandı.

Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı kadrosuna katarak büyük ses getiren Galatasaray'ı, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TV 8.5'ta yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

"GALTASARAY ÇOK İYİ BİR OYUNCU ALDI"

Mesut Özil ile Lucas Torreira hakkında konuştuğunu dile getiren Dilmen, Özil'in Uruguaylı futbolcu için övgü dolu ifadeler kullandığını belirtti. Rıdvan Dilmen canlı yayında yaptığı açıklamada, "Mesut Özil ile konuştum, 'Galatasaray çok iyi bir oyuncu aldı' dedi. Lucas Toreira'nın müthiş bir oyuncu olduğunu belirtti." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens'den Sneijder itirafı: 'Hiç durma, hemen git' dedi Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens'den Sneijder itirafı: 'Hiç durma, hemen git' dedi Galatasaraylı taraftarların karşılaması Lucas Torreira ve Dries Mertens'i mutlu etti Galatasaraylı taraftarların karşılaması Lucas Torreira ve Dries Mertens'i mutlu etti

Lucas Torreira, Rıdvan Dilmen, Galatasaray, Mesut Özil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen, Mesut Özil ile konuştuklarını canlı yayında anlattı: Torreira müthiş oyuncu - Son Dakika


Son Dakika
00:07 İsrail ve Filistin arasında ateşkes kararı! Anlaşmadaki bir madde dikkat çekti
00:04 Bakan Murat Kurum'un İBB Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu'na karşı aday olacağı öne sürüldü
23:46 Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray üç puana Gomis'in son dakika golüyle ulaştı
23:20 Galatasaray'a karşı penaltı kaçıran Antalyasporlu Luiz Adriano sosyal medyada gündeme oturdu
22:57 Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'nın Antalyaspor maçında yaptıklarına övgü yağdı
22:47 Kulisleri hareketlendiren iddia! Muhalefet, HDP'yi dışarıdan destek için ikna etmeye çalışacak
22:29 Alanyaspor, Pirlo'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti
22:18 Baba ve 16 yaşındaki kızı ikiye bölünen otomobilde can verdi
22:10 Adana Demirspor, Giresun deplasmanından 3 puanla dönüyor
21:51 Bakan Fatih Dönmez'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 00:21:43. #1.13#
SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen, Mesut Özil ile konuştuklarını canlı yayında anlattı: Torreira müthiş oyuncu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement